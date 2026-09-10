الكرة الذهبية ٢٠٢٦.. صلاح و ميسي يتسابقون على اللقب

أعلنت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، والتي تضم أبرز نجوم كرة القدم حول العالم، وسط منافسة قوية على الجائزة التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم.

وتُعد نسخة عام 2026 الثالثة منذ بدء الشراكة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ومجلة «فرانس فوتبول».

يبرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن أبرز المرشحين للجائزة، بعدما قدم أداءً لافتًا خلال منافسات كأس العالم 2026، وساهم في قيادة منتخب بلاده إلى المباراة النهائية، ليواصل الظهور في نهائي المونديال للمرة الثانية على التوالي.

ويأتي ترشيح ميسي في ظل المستوى الذي ظهر به خلال البطولة، ما يعزز حظوظه في المنافسة على الجائزة.

يحظى النجم المصري محمد صلاح باهتمام كبير في سباق الكرة الذهبية، رغم تراجع مستوى موسمه مع ليفربول مقارنة بتوقعات جماهيره.

إلا أن تألق صلاح مع منتخب مصر وقيادته الفريق إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026 قد يمثل عاملًا مهمًا في تقييم فرصه ضمن المنافسة على الجائزة.

