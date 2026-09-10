تصعيد جديد.. الجزائر تغلق المجال الجوي أمام الطائرات الإماراتية بعد قطع العلاقات

واصلت الجزائر التصعيد ضد الإمارات، حيث أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بيانا، أعلنت فيه إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الإماراتية العسكرية والمدنية؛ وذلك بعد قرار- أعلن في وقت سابق- بقطع العلاقات الدبلوماسية مع أبو ظبي.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان إنه : "على إثر قطع الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، قررت الجزائر غلق مجالها الجوي ابتداء من يوم 11 سبتمبر 2026 على الساعة 00:00، أمام كل الطائرات المرقمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، المدنية والعسكرية، ذهابا وإيابا".

وأضافت الدفاع الجزائرية في بيانها "يستثنى من هذا القرار الرحلات الإمارتية الجوية المدنية التجارية القادمة والذاهبة من وإلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، التي ستتواصل إلى غاية نهاية السنة الجارية 2026، تاريخ نهاية العقد".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا، ردا على قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة الخليجية، أكدت فيه تقديرها على العلاقات مع جميع الدول.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إنه "في ضوء قرار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بقطع علاقاتها مع دولة الإمارات، تؤكد دولة الإمارات تقديرها لعلاقاتها مع جميع الدول، وحرصها الدائم على تطويرها وتعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التفاهم والتعاون والازدهار".

وأضافت الخارجية الإماراتية في بيانها "تتطلع دولة الإمارات إلى أن يكون هذا القرار مؤقتاً، بما يحفظ الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين"، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".