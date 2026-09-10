الخارجية الإماراتية: نتطلع أن يكون قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مؤقتا

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية يوم الخميس بيانا ردا على قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة الخليجية أكدت فيه تقديرها على العلاقات مع جميع الدول.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إنه "في ضوء قرار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بقطع علاقاتها مع دولة الإمارات، تؤكد دولة الإمارات تقديرها لعلاقاتها مع جميع الدول، وحرصها الدائم على تطويرها وتعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التفاهم والتعاون والازدهار".

وأضافت الخارجية الإماراتية في بيانها "تتطلع دولة الإمارات إلى أن يكون هذا القرار مؤقتاً، بما يحفظ الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين"، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأكدت في بيانها تقدير دولة الإمارات للشعب الجزائري الشقيق، واعتزازها بالروابط التي تجمع الشعبين، ولا سيما بأبناء الجالية الجزائرية المقيمة على أرض الدولة والزائرين، وحرصها على استمرار هذه الروابط والمصالح المشتركة وتعزيزها.