الجزائر تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات التي استهدفت عدة مدن بالسعودية

أدانت الجزائر واستنكرت بشدة، اليوم الثلاثاء، استهداف مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية باعتداءات أسفرت عن إصابة مدنيين من بينهم نساء وأطفال، مؤكدة على تضامنها الكامل مع المملكة.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الجزائرية (واج)- : "تدين الجزائر وتستنكر بشدة استهداف مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية باعتداءات آثمة أسفرت عن إصابة مدنيين من بينهم نساء وأطفال في انتهاك صارخ لسيادة المملكة ومساس بأمنها واستقرارها".

وأضافت :"أمام هذه الاعتداءات المشينة, تؤكد الجزائر على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وتجدد تأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وصون سيادتها الوطنية".

كما دعت الجزائر، في هذا الصدد، إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات ولكل أشكال التصعيد في المنطقة.