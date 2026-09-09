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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القيادة المركزية الأمريكية: تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية ردًا على هجمات الحرس الثوري

اشتعال النيران في ناقلة نفط، صورة ارشيفية
اشتعال النيران في ناقلة نفط، صورة ارشيفية
خاطر عبادة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تدمير خمس ناقلات نفط خام تابعة لإيران في خليج عمان وبالقرب من جزيرة خارك، وذلك رداً على محاولتين فاشلتين للحرس الثوري استهداف سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية خلال يومين.

إحباط هجومين بالصواريخ الباليستية

أكدت "سنتكوم" أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية نجحت في تفادي محاولتين للهجوم الصاروخي نفذهما الحرس الثوري خلال 48 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن السفينة "واصلت دورياتها دون وقوع أي إصابات"، لافتة إلى أن "جميع محاولات الحرس الثوري ضد السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية باءت بالفشل".

كما شددت على أنه "لم يتم تسجيل أي إصابات بين أفراد القوات الأمريكية".

تدمير 5 ناقلات نفط في خليج عمان وجزيرة خارك

وأوضحت القيادة المركزية أنها نفذت ضربات دمرت خلالها الناقلات: "كافيز" و"شارمينار" و"هورايزن 1" و"ريسكو" في خليج عمان، بالإضافة إلى الناقلة "ديريا" قرب جزيرة خارك شمال الخليج العربي.

واتهمت "سنتكوم" طهران باستخدام هذه الناقلات "كجزء من شبكة سرية بمليارات الدولارات لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة".

روبيو يحذر: المزيد من الناقلات ستغرق

حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف الناقلات الإيرانية رداً على أي هجمات ضد سفنها الحربية.

وقال روبيو خلال زيارة إلى كولومبيا: "إيران لا تزال تحاول ضرب السفن البحرية الأمريكية، وفي كل مرة تفعل ذلك أو تحاول فعله، ستخسر ناقلات نفط".

وأضاف: "إيران ستفقد ناقلات نفط في كل مرة تهاجم فيها سفننا"، مؤكداً أن المزيد من الناقلات الإيرانية ستغرق إذا استمرت الهجمات على السفن الحربية الأمريكية.

القيادة المركزية الأمريكية إيران تدمير ناقلات نفط إيرانية خارك

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