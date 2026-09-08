تقدم في المشاورات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز.. وقطر تدعو لإنهاء الأزمة بالحوار

كشفت إيران عن إحراز تقدم وصفته بـ«الكبير» في مشاوراتها مع سلطنة عُمان بشأن تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع تحركات قطرية تستهدف إعادة فتح الممر البحري الحيوي أمام حركة السفن، والدفع مجددًا باتجاه المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إن الاتصالات مع الجانب العُماني حققت تقدمًا ملحوظًا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني، أطلعه خلاله على آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات والترتيبات المقترحة لتنظيم عبور السفن في المضيق.

وتجري طهران ومسقط منذ أسابيع مباحثات مكثفة للاتفاق على آلية مؤقتة تضمن استمرار حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة عالميًا. وتأتي هذه الجهود في أعقاب القيود التي فرضتها إيران على حركة السفن منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة في أواخر فبراير.

وفي المقابل، فرضت واشنطن إجراءات بحرية تستهدف الموانئ الإيرانية، ما جعل حركة السفن عبر المضيق إحدى أبرز نقاط التوتر في المواجهة بين البلدين، وسط تداعيات مباشرة على حركة التجارة وأسواق الطاقة.

ورغم الحديث الإيراني عن تقدم في المفاوضات، لا تزال تفاصيل الترتيبات النهائية محل نقاش، خصوصًا فيما يتعلق بآلية عبور السفن والضمانات المطلوبة، في ظل تأكيد طهران أن عودة الملاحة لن تكون بالضرورة وفق القواعد التي كانت معمولًا بها قبل اندلاع الحرب.

وفي الدوحة، برز تحرك موازٍ باتجاه خفض التصعيد، إذ دعت قطر إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية وعدم تحويله إلى أداة للضغط السياسي، مؤكدة أن ضمان حرية الملاحة يمثل أولوية بالنسبة إلى أمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة.

وأكد مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية إبراهيم سلطان الهاشمي، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن استمرار حالة التوتر بين الحرب والسلام في المنطقة لا يمكن أن يستمر، مشددًا على أهمية العودة إلى الحوار والتفاوض باعتبارهما السبيل الأكثر فاعلية لإنهاء الأزمة.

وتشير التحركات الإيرانية العُمانية والقطرية إلى مساعٍ إقليمية متزامنة لاحتواء تداعيات التصعيد، في وقت لا تزال فيه السيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز واحدة من أكثر القضايا حساسية في المواجهة الراهنة بين إيران والولايات المتحدة.