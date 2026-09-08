قطر تسجل أكبر عجز فصلي في الموازنة منذ نحو عقد بسبب تراجع إيرادات الغاز

سجلت قطر أكبر عجز فصلي في موازنتها منذ نحو عقد، في ظل تراجع حاد بإيرادات قطاع الطاقة، بالتزامن مع تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وما ترتب عليها من اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأعلنت وزارة المالية القطرية أن عجز الموازنة بلغ 21.2 مليار ريال قطري، ما يعادل نحو 5.8 مليار دولار، خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بعجز قدره 10.3 مليار ريال في الربع السابق، ليكون العجز المسجل هو الأكبر منذ نهاية عام 2016.

وتواجه قطر، التي تعتمد بصورة كبيرة على صادرات الغاز الطبيعي المسال، ضغوطًا غير مسبوقة على إيراداتها من الطاقة، بعدما تراجعت صادرات الغاز الطبيعي المسال من نحو 20 مليون طن خلال الربع الواحد العام الماضي إلى أقل من مليوني طن فقط بين أبريل ويونيو 2026، وفق البيانات الواردة في التقرير.

وتزداد تداعيات الأزمة بالنسبة لقطر بسبب محدودية الخيارات البحرية المتاحة أمامها لتجاوز مضيق هرمز، مقارنة بالسعودية والإمارات، وهو ما أدى إلى تعطل وصول ناقلات الغاز القطرية إلى عدد من الأسواق العالمية، خاصة في آسيا.

كما تعرضت منشآت الطاقة القطرية لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ خلال الفترة الماضية. وأدى هجوم بطائرة مسيرة في مارس إلى توقف العمل في إحدى منشآت التصدير الرئيسية في رأس لفان، التابعة لشركة قطر للطاقة، للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود من التشغيل.

وفي محاولة لتعويض جزء من الخسائر، ارتفعت الإيرادات غير المرتبطة بالطاقة بنحو خمسة أضعاف بين الربعين الأول والثاني، لتصل إلى 25 مليار ريال. ومع ذلك، تراجعت الإيرادات الإجمالية بنحو 30% إلى 25.6 مليار ريال، بينما انخفض الإنفاق بنسبة 2.6% إلى 46.9 مليار ريال.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد القطري قد يسجل انكماشًا يتجاوز 8% خلال عام 2026، في ظل استمرار تداعيات اضطرابات قطاع الطاقة وحركة التجارة الإقليمية.

