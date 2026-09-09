قرار خاطئ قد يُكلّفكِ خسائر كثيرة.. وزيرة التضامن توجّه رسالة توعية للفتيات من مخاطر الإدمان

حرصت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على توجيه رسائل توعية للفتيات من مخاطر تعاطي المواد المخدرة.

ونشرت الوزيرة منشوراً على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، جاء فيه: "الإعلان الذي نشره صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يحكي عن الخسائر التي دونتها المتعافيات بأيديهن، معبرات عن الجانب المظلم من أصعب فترة مررن بها في حياتهن... فترة الإدمان النشط".

وتابعت الوزيرة: "لكن هناك قرارًا قد يخسركِ الكثير، وفي المقابل هناك قرار آخر قد ينقذكِ ويغير حياتكِ للأفضل: قرار العلاج والتعافي. الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023.. اتصال واحد قد ينقذ حياة".

ولقي المنشور تفاعلاً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بمبادرة الوزيرة، مؤكدين أن البوست جاء في إطار التوعية المجتمعية وحرص الوزيرة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان على حماية الفتيات من الوقوع في براثن الإدمان .

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كان قد أطلق مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" للتوعية بأضرار الإدمان، تحت عنوان:" المخدرات بتاخد منك كل حاجة بتحبيها.. متخليش إدمانك يكتب نهاية حياتك".

ويظهر في الإعلان فتاة تتعرض لمشكلات جسيمة نتيجة تعاطي المواد المخدرة، حيث يتم فصلها من العمل، ثم فسخ خطبتها بعد أن رفض خطيبها الاستمرار معها، مبرراً ذلك بأنها لا تصلح لأن تكون أماً لابنه في المستقبل ويستعرض الإعلان من خلال دراما مؤثرة حجم المشكلات التي يتعرض لها الشخص المتعاطي، لاسيما الفتيات.