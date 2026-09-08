قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوات الحكومية اليمنية تتصدّى لهجوم حوثي وتستعيد مواقع في الضالع والبيضاء والحديدة
بعد سقوط رابط النتيجة|الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم:عايزين كشوف الناجحين
«محدش يجرّب مصر» .. نشأت الديهي يُوجّه تحذيرًا شديد اللهجة لإثيوبيا
شريف عامر: وزارة التعليم لم تتخذ إجراءات ضد مديرة مدرسة كفر الجزار.. ومديرة المدرسة تؤكد: إصلاح جميع الأعطال
رئيس البنك الأهلي يكشف تطورات حالة أيمن الرمادي الصحية وموقفه من مباراة سيراميكا كليوباترا | فيديو
«النصيحة على الملأ فضيحة».. نشأت الديهي يهاجم محافظ القليوبية بسبب مديري المدارس
هل قراءة القرآن لمن يلبس الحذاء حرام؟.. الإفتاء توضح بـ 6 أمور
قبل مواجهة المقاولون .. أحمد حسن يكشف موقف كريم فؤاد وطاهر وإمام عاشور
مدرب سيراميكا كليوباترا يكشف سبب تحسّن أداء فريقه أمام سموحة في الشوط الثاني
بعد لافتة «سلامتك يا رمادي» .. أيمن الرمادي يُوجّه رسالة امتنان لجماهير الزمالك
ريال مدريد يهزم إنتر ميلان 2-1 في دوري أبطال أوروبا
بوروسيا دورتموند يهزم فياريال بثلاثية في دوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: معرض العلمين بوابة جديدة لجذب الاستثمارات وتوطين صناعات الطيران والفضاء

حازم الجندي
حازم الجندي

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للنسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، بحضور الرئيس نيكوس كريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، ورئيس الوزراء اليوناني، حدثًا فريدًا يعكس ما وصلت إليه الدولة المصرية من قدرة عالية على تنظيم واستضافة الفعاليات الدولية المتخصصة، ويؤكد ثقة المجتمع الدولي في قدرتها وإمكانياتها وموقعها المؤثر إقليميًا ودوليًا.

معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

وقال الجندي في بيان له اليوم، إن معرض العلمين للطيران والفضاء يمثل منصة استراتيجية تتجاوز الطابع الاحتفالي أو الاستعراضي، إذ يتيح فرصا حقيقية لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات والدول في مجالات الطيران والفضاء والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم مسار نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا وزيادة فرص الاستثمار والتصنيع المحلي في قطاعات تعد من صناعات المستقبل.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن انعقاد المعرض بمطار العلمين الدولي يعزز موقع مصر كمركز إقليمي واعد لصناعة الطيران والفضاء، لافتًا إلى أن حضور الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني تعكس خصوصية العلاقات المصرية القبرصية اليونانية، ويؤكد أن التعاون بين الدول لا يقف عند حدود التنسيق السياسي، بل يمتد إلى بناء شراكات عملية في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار والأمن الإقليمي.

مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان

وأشار النائب حازم الجندي إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان يبرز رؤية مصر للتحول إلى محور إقليمي للطاقة وتعزيز التكامل مع دول شرق المتوسط، بما يحقق مصالح الشعوب ويدعم استقرار المنطقة.

وأكد أن الرسائل السياسية التي حملتها لقاءات الرئيس السيسي مع قادة قبرص واليونان تعكس ثبات الموقف المصري تجاه قضايا المنطقة، وفي مقدمتها ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كما ثمن التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة السورية ورفض أي محاولات تستهدف تقسيمها، معتبرا أن هذه المواقف تؤكد دور مصر المسؤول في الدفاع عن أمن واستقرار الدول العربية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها.

وشدد على أن تنظيم معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء في مدينة العلمين الجديدة يحمل دلالات تنموية بالغة، ويعكس نجاح الدولة في تحويل المدن الجديدة إلى منصات جاذبة للاستثمار والسياحة والمؤتمرات والأحداث العالمية، مشيرًا إلى أن ما تشهده العلمين من فعاليات دولية كبرى يرسخ صورة مصر الحديثة القادرة على الجمع بين التنمية والتكنولوجيا والدبلوماسية، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تسير بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر قوة وتنافسية.

النواب البرلمان العلمين مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

بالرقم القومي.. نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم عبر هذا الرابط الآن

حسام حسن وزوجته دان آدم

محامي دان آدم لصدى البلد: زوجة حسام حسن كلمتني وطلبت الطلاق منه

نتيجة الدفعة الخامسة تربية وتعليم

نتيجة الدفعة الخامسة تربية وتعليم مسابقة 30 ألف معلم ..الآن بالرقم القومي

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم |والتعليم:جاري تحديثه

جانب من الاجتماع

1171 قاضيًا.. مجلس الدولة يعتمد حركة القضاء الإداري 2027

أموال

2 مليون جنيه وسبائك ذهب.. حكاية عاطل المقطم نفذ 139 عملية شراء دون سداد

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم

التعليم تعلن نتيجة الدفعة الخامسة للمعلمين صباح غدٍ عبر رابط رسمي

حسام حسن وزوجته دان آدم

محامي دان آدم زوجة حسام حسن: اتفقا على الطلاق بشكل نهائي.. وهذه تفاصيل المكالمة بيننا

ترشيحاتنا

حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

مصر وبلاروسيا يحصدان جوائزه.. تفاصيل حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

بينيلوبي كروز

بينيلوبي كروز: البشر أصبحوا يُعاملون كالدمى

أبطال مالك صلاح

مصطفى بسيط ونرمين ماهر في «مالك صلاح».. تجربة كوميدية تجمع مصر والخليج في تجربة سينمائية

بالصور

إيمان العاصي تشارك في تريند الثمانينيات بإطلالة لافتة

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

6 أدوات في المطبخ منبع للبكتيريا.. عليك الحذر منها

أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع
أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع
أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع

نجوم "ريد فلاج" ضيوف معكم منى الشاذلي.. تفاصيل الحلقة قبل عرضها

فيلم ريد فلاج
فيلم ريد فلاج
فيلم ريد فلاج

صدمت متابعيها.. منة فضالي تشارك في ترند الثمانينيات بإطلالة جريئة

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

فيديو

فايا يونان

"كانت هديتي لخطيبي".. فايا يونان تحكي قصة حبها في كليب "روحي وروحك"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد