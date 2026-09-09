بوروسيا دورتموند يهزم فياريال بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه فياريال الإسباني بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما شهدت الدقائق الأولى محاولات متبادلة من الفريقين، دون أن ينجح أي منهما في استغلال الفرص التي أتيحت أمام المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح بوروسيا دورتموند في افتتاح التسجيل، بعدما أحرز ريناتو فيجا الهدف الأول في الدقيقة 53، ليمنح أصحاب الأرض الأفضلية.

لم يستسلم فياريال بعد استقبال الهدف، وتمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 66 عن طريق مورينيو، لتعود المباراة إلى نقطة البداية من جديد.

وعاد دورتموند للضغط بحثًا عن استعادة تقدمه، وهو ما تحقق في الدقيقة 80، بعدما سجل سيرو جيراسي الهدف الثاني للفريق الألماني.

ولم يكتفِ المهاجم الألماني بذلك، وأضاف الهدف الثالث لبوروسيا دورتموند في الدقيقة 85 من ركلة جزاء، ليعزز تقدم أصحاب الأرض.

وفي الدقائق الأخيرة، تمكن فياريال من تقليص الفارق بهدف عكسي سجله جيراسي بالخطأ في مرماه، إلا أن دورتموند نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليخرج بانتصار ثمين في مستهل مشواره الأوروبي.

وبهذه النتيجة، حصد بوروسيا دورتموند أول 3 نقاط له في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، بينما بدأ فياريال مشواره القاري بالخسارة.

ويخوض كل فريق في مرحلة الدوري 8 مباريات، بواقع 4 مواجهات على ملعبه ومثلها خارج أرضه، على أن تتأهل الفرق أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق من المركز التاسع حتى الرابع والعشرين منافسات الملحق المؤهل لدور الـ16.