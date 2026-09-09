حسام المندوه: الزمالك لن يتنازل عن عودة بيزيرا قبل مناقشة عروض رحيله.. ولا نملك بيع أصول النادي | فيديو

أدلى حسام المندوه الحسيني، أمين الصندوق بنادي الزمالك، بتصريحات لبرنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، أكد خلالها تمسك مجلس إدارة الزمالك بعودة البرازيلي خوان بيزيرا إلى القاهرة قبل مناقشة عروض رحيله عن الفريق.

وقال حسام المندوه، في تصريحاته، لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي طارق أضا، «الزمالك لن يتنازل عن عودة بيزيرا قبل مناقشة أي عروض لرحيله».

وأوضح قائلًا: «لم تصل إلينا أي عروض جديدة من شباب الأهلي الإماراتي للتعاقد مع بيزيرا».

وتابع حسام المندوه قائلًا: «نحاول حل كل المشكلات التي يمر بها النادي ولكن في بعض الأوقات تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن».

وردّ حسام المندوه على تصريحات منسوبة له حول بيع أصول الزمالك، قائلًا: «نحن لا نستطيع بيع ربع سنتيمتر من نادي الزمالك.. الفكرة إننا أن نرد الديون التي على الزمالك عن طريق تأجير الأصول ولكن ليس بيعها، ولا نستطيع ولا نملك أن نبيع الأصول نهائيًا».