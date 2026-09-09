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محمد فاروق: ما حدث في التحكيم الموسم الماضي تسبّب في رجوعنا 10 سنوات للخلف .. فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد فاروق: ما حدث في التحكيم الموسم الماضي تسبّب في رجوعنا 10 سنوات للخلف .. فيديو

محمد فاروق
محمد فاروق
محمد سمير

اعتبر الخبير التحكيمي محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام الأسبق، أن ما حدث في التحكيم في الموسم الماضي تسبّب في العودة 10 سنوات للخلف في ملف التحكيم.

وقال محمد فاروق، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «إحنا بادئين بداية ملتهبة في الدوري هذا الموسم مع أول جولة في الدوري حتى في مسألة تعيين الحكام وتحديدًا لمباريات الأهلي والزمالك».

وأردف قائلًا: «لجنة الحكام الحالية ورثت تركة ثقيلة من الموسم الماضي»، مضيفًا أن «الموسم الماضي رجعنا 10 سنوات للخلف في التحكيم مع أوسكار رويز».

وأشار محمد فاروق إلى أن هناك أخطاء تحكيمية غير متعمدة تضع لجنة الحكام تحت الضغط.

وحول أفضل خبراء التحكيم الأجانب، قال فاروق: «البرتغالي فيتور بيريرا هو أفضل خبراء التحكيم الأجانب، وكان ضد المجاملات ووضع نظامًا سار عليه رغم العراقيل والصعوبات التي كانت في طريقه، أما أوسكار رويز فكان الأسوأ».

التحكيم محمد فاروق رئيس لجنة الحكام الأسبق

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