من هارفارد إلى اليابان والأكاديمية العسكرية.. محمد موسى يكشف خريطة تأهيل قيادات التعليم

أكد الإعلامي محمد موسى أن تطوير منظومة التعليم في مصر لا يتوقف عند تحديث المناهج الدراسية أو إعادة النظر في أساليب التقييم والامتحانات، وإنما يرتكز بصورة أساسية على الاستثمار في العنصر البشري، وتأهيل قيادات تعليمية قادرة على إدارة المؤسسات التعليمية بكفاءة ومواكبة متطلبات المستقبل.

برامج تدريب وتأهيل مديري المدارس

وكشف محمد موسى، خلال تقديمه برنامج «خط أحمر» على قناة «الحدث اليوم»، تفاصيل ما جرى طرحه خلال جلسة «جهود تطوير التعليم.. رؤية للحاضر وآفاق المستقبل»، مشيرًا إلى وجود توجه لتوسيع برامج تدريب وتأهيل مديري المدارس، من خلال الاستفادة من خبرات مؤسسات دولية ومحلية بارزة.

وأوضح موسى أن برامج التأهيل تستفيد من خبرات جامعة هارفارد واليابان، إلى جانب الأكاديمية العسكرية ومنظمة اليونيسف، معتبرًا أن الجمع بين هذه الخبرات المتنوعة يمثل خطوة مهمة نحو إعداد قيادات تعليمية أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الإدارية والتربوية التي تواجه منظومة التعليم.

وأشار الإعلامي محمد موسى إلى أن تأهيل مديري المدارس وتطوير مهارات المعلمين يجب أن يحتلا موقعًا متقدمًا في أي استراتيجية جادة لإصلاح التعليم، مؤكدًا أن نجاح خطط التطوير يرتبط بشكل مباشر بقدرة الكوادر الموجودة داخل المدارس على تنفيذ هذه الخطط وتحويلها إلى واقع ملموس.

رفع جودة العملية التعليمية

كما لفت إلى ما شهدته الجلسة من طرح لأهمية تدريب المعلمين والارتقاء بأوضاعهم المادية والاقتصادية، باعتبار أن تحسين بيئة العمل ودعم المعلم يمثلان عنصرين أساسيين في رفع جودة العملية التعليمية.

وأضاف محمد موسى أن الاهتمام ببناء وتطوير الكوادر البشرية داخل المؤسسات التعليمية، بالتوازي مع تحديث المناهج ورفع كفاءة الإدارة المدرسية، يعكس رؤية أكثر شمولًا لتطوير التعليم، تقوم على العمل في أكثر من محور في الوقت نفسه، بدلًا من التركيز على جانب واحد فقط.

الاستثمار في القيادات والمعلمين

وشدد على أن الاستثمار في القيادات والمعلمين يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الطلاب، وأن بناء منظومة تعليمية قوية يبدأ من إعداد وتأهيل القائمين عليها وفق أحدث الخبرات والمعايير.