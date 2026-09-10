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جيش الاحتلال الإسرائيلي: استخدمنا 1100 طن من المتفجرات لتدمير أنفاق في جنوب لبنان
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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي: استخدمنا 1100 طن من المتفجرات لتدمير أنفاق في جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان
ناصر السيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم استخدام أكثر من 1100 طن من المتفجرات لتدمير أنفاق تابعة لحزب الله تقع أسفل مرتفعات "علي الطاهر" في جنوب لبنان.

وذكر جيش الاحتلال، مساء اليوم، أن القوات عثرت داخل النفقين - اللذين يمتدان لأكثر من كيلومترين - على عشرات الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة (إيرانية الصنع)، إلى جانب أسلحة نارية، وصواريخ مضادة للدبابات، ومئات الألغام، وعبوات ناسفة أخرى، بحسب ما أفادت به صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية.

ووفقاً للجيش الإسرائيلي، كانت شبكة الأنفاق أسفل "علي الطاهر" بمثابة "مركز القيادة والسيطرة" (أو "العصب المركزي") لفرقة "بدر" الإقليمية التابعة للتنظيم؛ وهي وحدة مسؤولة عن منطقة جنوب لبنان الواقعة شمال نهر الليطاني. 

ويصف جيش الاحتلال، المنشأة، بأنها "بنية تحتية استراتيجية أُنشئت على مدار عقدين من الزمن"، مشيراً إلى أن هذا المشروع حظي بتمويل وتخطيط من إيران.

ومع تدمير الموقع الموجود تحت الأرض في "علي طاهر" مساء اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أتم تدمير شبكة أنفاق رئيسية تابعة لحزب الله في منطقة "علي الطاهر" وقلعة "بوفورت" (قلعة الشقيف)، والتي كانت تضم ما مجموعه 8 أنفاق يبلغ إجمالي طولها 5.4 كيلومتر.

جيش الاحتلال الإسرائيلي 1100 طن من المتفجرات تدمير أنفاق في جنوب لبنان أسلحة نارية الطائرات المسيرة إيرانية الصنع

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