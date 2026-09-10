مكتب نتنياهو: جيش الاحتلال يفجر الأنفاق والبنى التحتية في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي فجر الأنفاق والبنى التحتية في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أن جيش الاحتلال دمر البنية التحتية التابعة لحزب الله تحت الأرض في مرتفعات "علي طاهر"، مما يكمل عملية تهيئة المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.

وجاء في البيان أن "هذه بنية تحتية إرهابية استراتيجية أُقيمت على مدار عقدين بتمويل وتخطيط إيرانيين"، وفقا لما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.