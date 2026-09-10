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الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات.. نص بيان الخارجية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات.. نص بيان الخارجية

الرئيس الجزائري ورئيس الإمارات العربية المتحدة
الرئيس الجزائري ورئيس الإمارات العربية المتحدة
خاطر عبادة

أعلنت الجزائر الأربعاء قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في تصعيد هو الأول من نوعه بين البلدين منذ سنوات.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان لها اليوم الخميس, إن قرار قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الامارات العربية المتحدة جاء بعد استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية

ونقل التليفزيون الجزائري، عن مصدر قوله إن العلاقات بين البلدين تشهد "جموداً شبه كامل" منذ فترة، على خلفية ما وصفته الجزائر بـ"سلوكيات أبوظبي التي تستهدف ضرب استقرار البلاد".

وكان الرئيس الجزائري قد وجه عدة تحذيرات للإمارات في وقت سابق، إلا أن الجزائر اعتبرت أن أبوظبي "أصرت على مواصلة النهج ذاته"، ما دفعها إلى اللجوء لخيار القطع الدبلوماسي.

بيان الخارجية الجزائرية 

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية: "إنه إزاء تزايد التصرفات الاستفزازية أو العدائية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة, تحلت الجزائر بقدر كبير من ضبط النفس وبحس عال من المسؤولية ولم تدخر, انطلاقا من روح الاحترام الكامل للمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول, أي جهد في لفت انتباه الجانب الإماراتي وتحذيره من العواقب الوخيمة التي قد تترتب عن سلوكياته المؤسفة وغير المبررة.

أضاف البيان “أنه على الرغم من هذه التحذيرات العديدة, واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تماديها في هذه التصرفات التي بلغت حدودا لم يعد من الممكن معها اعتبارها مقبولة أو قابلة للتحمل في إطار العلاقات القائمة بين دولتين ذاتي السيادة أو أن تبقى من دون رد”.

وتابع البيان “وعليه, وبعد استنفاد جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية, قررت الحكومة الجزائرية, هذا اليوم, قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة”.

مهلة 48 ساعة للمغادرة

وختم البيان بالإشارة إلى أنه "قد تم استقبال سفير الإمارات العربية المتحدة بمقر وزارة الشؤون الخارجية, هذا الخميس, 10 سبتمبر 2026, حيث تم تبليغه رسميا بفحوى هذا القرار. كما تم إعلامه بأنه قد منح مهلة قدرها 48 ساعة للامتثال لهذا القرار".

خطوة تسبقها تعليق اتفاق النقل الجوي

ويأتي هذا القرار بعد أشهر من إعلان الجزائر إلغاء معاهدة النقل الجوي الموقعة مع الإمارات، في أول مؤشر على تدهور العلاقات.

الجزائر والإمارات قطع العلاقات الدبلوماسية الخارجية الجزائرية

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