مستشار الرئيس: مؤتمر الهوية الوطنية يحظى باهتمام القيادة السياسية ونسعى لعقده سنويا

قال اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ورئيس مؤتمر الهوية الوطنية، المقرر عقده فى مكتبة الإسكندرية خلال القترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجارى ، أن المؤتمر يحظى باهتمام كبير جدا من القيادة السياسية، كما سيتم عرض توصيات المؤتمر على الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم للإعلان عن تفاصيل مؤتمر "الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة"، المقرر عقده في الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر، وذلك بحضور اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية،والمهندس وسام صبري مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي.

وأكد اللواء خالد فودة، أن المجتمع المصرى فى أشد الإحتياج لمؤتمر الهوية لترسيخ الجذور و الهوية، لافتا إلى أن التحضيرات للمؤتمر امتدت على مدار عامين، كما تم اختيار المتحدثين خلال المؤتمر بعناية شديدة للتحدث أمام نحو 500 شاب من مختلف الأعمار ومن 27 محافظة من محافظات مصر ، مع حضور نواب البرلمان كممثلين للشعب ، وذلك لنشر الوعى بالهوية المصرية من اللغة العربية و التاريخ المصرى ويتضمن المؤتمر ورش عمل وجلسات حوار مع الشباب، بالإضافه الى جلسة ختامية لعرض الوثيقة الوطنية التى سوف تعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى.

بناء الإنسان المصري على نحو سليم

يأتي هذا المؤتمر في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز كل ما من شأنه بناء الإنسان المصري على نحو سليم، كما أن المؤتمر يحظى باهتمام أجهزة الدولة المصرية، ويسعى إلى مناقشة كل ما من شأنه تعزيز وترسخ قيم الهوية المصرية، وتحديدًا عند الأجيال الشابة، وسوف يناقش المؤتمر الجذور الراسخة للهوية المصرية، والتحديات التي تواجهها مثل وسائل التواصل الاجتماعي، والنمو المتسارع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.

الاستعدادات لهذا المؤتمر بدأت منذ أكثر من عام

وقد بدأت الاستعدادات لهذا المؤتمر منذ أكثر من عام، وانتهت بالاجتماع الذى عُقد مؤخرًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الترتيبات الجارية للاستعداد لعقد المؤتمر، وذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية وعدد من قيادات مكتبة الإسكندرية.

يقام المؤتمر بالتعاون بين كلِ من مكتبة الإسكندرية، ووزارات: التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والثقافة، ومحافظة الإسكندرية.