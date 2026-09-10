القوات الإندونيسية والأمريكية تجري تدريبات مشتركة على إطلاق الصواريخ لتعزيز قدرات التصدي للتهديدات الجوية

أجرت القوات المسلحة الإندونيسية مع عناصر من الجيش الأمريكي تدريبات على إطلاق الصواريخ لتعزيز قدراتهم في التصدي للتهديدات الجوية، وذلك ضمن فعاليات المناورة المشتركة "سوبر جارودا شيلد" لعام 2026.

وأوضح قائد القوات الإندونيسية، أجوس سوبيانتو، في بيان صحفي اليوم /الخميس/، أن مناورة "سوبر جارودا شيلد" حدث سنوي يعقد في إندونيسيا، وعقدت هذا العام بمشاركة 21 دولة، وبلغ إجمالي عدد الأفراد المشاركين في التدريب 4743 فردا، وشاركوا في 12 نشاطا تدريبيا.

وقد جرت تدريبات إطلاق الصواريخ في ميدان الرماية التابع للبحرية الإندونيسية في مارتابورا، جنوب سومطرة، وهدفت المناورة إلى تعزيز التوافق العملياتي وتنسيق الإجراءات بين القوات المسلحة الإندونيسية والجيش الأمريكي فيما يتعلق بتشغيل أنظمة الأسلحة الثقيلة.

وأكد سوبيانتو أن جميع التدريبات أُنجزت بنجاح ودون وقوع أي حوادث، مشيرا إلى أن المناورة تهدف إلى تحسين دقة الرماية لدى الأفراد وتعزيز العلاقات بين القوات المسلحة في البلدين.

وتشهد مناورة "سوبر جارودا شيلد" لعام 2026 مشاركة 4743 فردا من 21 دولة، وهي إندونيسيا والولايات المتحدة وأستراليا وهولندا والبرازيل وبروناي دار السلام والهند وبريطانيا وإيطاليا واليابان وألمانيا وكمبوديا وكندا وكوريا الجنوبية ولاوس ونيوزيلندا وفرنسا وسنغافورة وتايلاند وتيمور الشرقية وفيتنام.

وتم تصميم تدريبات المناورة لتقييم جاهزية القوات، وتعزيز الدبلوماسية الدفاعية، ورفع قدرة المشاركين على الاستجابة لمختلف التحديات الأمنية.

ومن المقرر أن تختتم مناورة "سوبر جارودا شيلد" لعام 2026 فعالياتها في جاكرتا يوم 11 سبتمبر 2026.