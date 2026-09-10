أذربيجان تعلن مقـ.تل اثنين ‌من البحارة في البحر الأسود

أعلنت وزارة الخارجية ​في أذربيجان مقتل اثنين ‌من مواطنيها لقيا حتفهما في هجوم بمسيرة ​على سفينة ​شحن في البحر الأسود أمس ⁠الأربعاء.



وذكرت الوزارة ​في بيان لها اليوم الخميس ​أن اثنين آخرين من أفراد الطاقم نُقلا إلى ​مستشفى في مدينة ​تشورنومورسك الأوكرانية.



وتتبادل روسيا وأوكرانيا ‌الهجمات ⁠على محطات التصدير وسفن نقل الحبوب في تصعيد أدى ​إلى ​ظهور ⁠أكبر المخاطر المهددة للتجارة في ​البحر الأسود خلال ​الحرب ⁠المستمرة منذ أربع سنوات ونصف السنة.



وفي سياق متصل ، قصفت القوات الروسية إحدى المنشآت التي يستخدمها الجيش الأوكراني ميناء إزمائيل في مقاطعة أوديسا، كما ضربت زورق دورية للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود.

وقالت الوزارة، في بيان، أورده موقع “روسيا اليوم”، إن طائرات مسيرة تابعة لقواتها استهدفت مجمعا للتحميل يستخدم لاستقبال الشحنات العسكرية التي تقدمها الدول الغربية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت أنه في مياه البحر الأسود تمت إصابة زورق دورية أوكراني يستخدم لمرافقة السفن التي تحمل شحنات عسكرية.

وذكر البيان أيضا أنه في، استهدفت مسيرات روسية سفينة الشحن الجاف "مافكا" المحملة بممتلكات ومعدات عسكرية في ميناء تشيرنومورسك جنوب أوديسا.

وتأتي هذه الضربات ضمن مواصلة القوات المسلحة الروسية لحملة استهداف البنية التحتية للموانئ والسفن التي تستخدم لمصلحة الجيش الأوكراني.