الدفاع الروسية: ضرب ميناء في جنوب أوكرانيا وزورق دورية في البحر الأسود

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، صباح اليوم الاثنين، أن قواتها استهدفت إحدى المنشآت التي يستخدمها الجيش الأوكراني ميناء إزمائيل في مقاطعة أوديسا، كما ضربت زورق دورية للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود.

وقالت الوزارة - في بيان، أورده موقع "روسيا اليوم" - إن طائرات مسيرة تابعة لقواتها استهدفت مجمعا للتحميل يستخدم لاستقبال الشحنات العسكرية التي تقدمها الدول الغربية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت أنه في مياه البحر الأسود تمت إصابة زورق دورية أوكراني يستخدم لمرافقة السفن التي تحمل شحنات عسكرية.

وذكر البيان أيضا أنه في مساء أمس الأحد، استهدفت مسيرات روسية سفينة الشحن الجاف "مافكا" المحملة بممتلكات ومعدات عسكرية في ميناء تشيرنومورسك جنوب أوديسا.

وتأتي هذه الضربات ضمن مواصلة القوات المسلحة الروسية لحملة استهداف البنية التحتية للموانئ والسفن التي تستخدم لمصلحة الجيش الأوكراني.