بيهرب منها ويخاف.. أشياء بسيطة تضايق طائر المينا الهندي وتبعده عن البلكونة

مع انتشار الحديث عن طائر المينا الهندي في مصر والتحذيرات من تأثيره على الطيور المحلية، يبحث البعض عن طرق بسيطة لإبعاده عن الشرفات والنوافذ، خاصة إذا اعتاد الوقوف أو بناء الأعشاش بالقرب من المنزل.

ويعتمد إبعاد الطيور غير المرغوب فيها بشكل أساسي على جعل المكان أقل جذبًا لها، بدلًا من إيذائها أو محاولة الإمساك بها.

ومن الوسائل التي يمكن تجربتها:

- شرائط عاكسة للضوء: تعليق شرائط لامعة تتحرك مع الهواء قد يساعد على إزعاج الطيور وإبعادها عن المكان.



- أجسام متحركة: يمكن وضع زينة أو أجسام خفيفة تتحرك مثل اسطوانات الكمبيوتر الcd ووضعها في البلكونة، لأن الحركة غير المتوقعة قد تجعل المكان أقل جذبًا.



- إزالة مصادر الطعام: لا تتركي بقايا الطعام أو الحبوب مكشوفة في الشرفة، لأن توفر الغذاء قد يشجع الطيور على العودة.



- تغطية مصادر المياه: إذا كان هناك طبق مياه أو مصدر مياه مكشوف، يفضل إزالته أو تغطيته.



- إغلاق الأماكن التي يمكن أن تعشش فيها: خصوصا الفتحات والزوايا الهادئة في البلكونة أو حول التكييف.

ومن المهم عدم استخدام السموم أو المواد اللاصقة أو أي وسيلة قد تؤدي إلى إصابة الطائر، كما يفضل عدم الاقتراب من الأعشاش أو محاولة التعامل مع الطيور البرية مباشرة.

وتظل أفضل طريقة هي تقليل عوامل الجذب وإغلاق نقاط الدخول المحتملة، مع الاستعانة بجهة مختصة إذا أصبحت الطيور مشكلة متكررة أو بدأت في بناء أعشاش داخل المنزل.