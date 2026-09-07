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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماريسكا يضع خطة لحماية هالاند من إرهاق الموسم

هالاند
هالاند
إسراء أشرف

أكد إنزو ماريسكا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن إيرلينج هالاند سيحصل على فترات من الراحة خلال الموسم، في ظل ازدحام جدول الفريق وضرورة الحفاظ على جاهزيته البدنية حتى نهاية الموسم.

ويعيش هالاند بداية قوية مع مانشستر سيتي، بعدما شارك في جميع دقائق مباريات الفريق الثلاث الأولى بالدوري الإنجليزي، باستثناء مباراة الدرع الخيرية، وسجل خلالها 3 أهداف، في بداية مشواره نحو المنافسة على الحذاء الذهبي للمرة الرابعة في آخر 5 مواسم.

ومع دخول الموسم مرحلة أكثر ازدحامًا، بسبب انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا وكأس رابطة الأندية الإنجليزية إلى جانب الدوري، يدرس الجهاز الفني منح المهاجم النرويجي فترات للراحة وفقًا لظروف كل مباراة.

وقال ماريسكا: «في الوقت الحالي، لعب هالاند كل دقيقة باستثناء مباراة الدرع الخيرية».

وأضاف: «علينا حماية إيرلينج، لأن الموسم طويل جدًا، وسيحتاج إلى الراحة في بعض المباريات».

وأوضح مدرب مانشستر سيتي أن غياب هالاند لن يمثل أزمة من الناحية الفنية، في ظل امتلاك الفريق أكثر من خيار لتعويضه، مشيرًا إلى إمكانية الاعتماد على أنطوان في مركز المهاجم الصريح، إلى جانب قدرة فيل فودين على اللعب كمهاجم وهمي.

واختتم ماريسكا: «الأمر يعتمد على المباراة وخطة اللعب، فأنطوان يستطيع اللعب كمهاجم صريح، كما سبق لفيل أن شارك كمهاجم وهمي، لذلك يعتمد الأمر على مجريات كل مباراة».

إنزو ماريسكا ماريسكا مانشستر سيتي السيتي هالاند

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