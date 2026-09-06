هالاند يشيد بصفقات مانشستر سيتي: النادي نجح في بناء فريق قوي داخل الملعب وخارجه

أشاد النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بالتحركات التي قامت بها إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق نجح في ضم عناصر تمتلك قدرات فنية مميزة، إلى جانب شخصيات قادرة على الانسجام سريعًا داخل غرفة الملابس.

وجاءت تصريحات هالاند عقب قيادة مانشستر سيتي لتحقيق فوز صعب على كوفنتري سيتي بهدف دون رد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل المهاجم النرويجي هدف المباراة الوحيد، ليواصل الفريق انطلاقته المثالية في المسابقة.

إشادة خاصة بإنزو فرنانديز وإليمان ندياي

وتحدث هالاند عن الوافدين الجديدين، الأرجنتيني إنزو فرنانديز والسنغالي إليمان ندياي، بعدما سجل الثنائي ظهوره الأول بقميص مانشستر سيتي خلال مواجهة كوفنتري.

وقال هالاند عن فرنانديز: «أعتقد أنه قدم مباراة جيدة للغاية. إنزو دخل وقدم أداءً رائعًا في الهدف، كما حصل على بعض الفرص وكان بإمكانه التسجيل. لقد قدم مستويات جيدة».

كما أثنى على ندياي، مضيفًا: «يمكنك أن ترى جودته مباشرة. الطريقة التي يراوغ بها اللاعبين ويمر منهم بسلاسة كانت رائعة للغاية».

«هناك سبب وراء التعاقد معهما»

وأكد هالاند أن اختيار مانشستر سيتي للثنائي لم يكن عشوائيًا، بل جاء نتيجة لما يمتلكانه من إمكانات فنية تؤهلهما للمنافسة داخل الفريق.

وأوضح: «هناك سبب وراء تعاقدنا معهما، لأنهما يمتلكان الجودة. بالنسبة لهما، الأمر يتعلق بالانضمام إلى الفريق في أسرع وقت ممكن والدخول في إيقاع اللعب».

وشدد المهاجم النرويجي على أن المرحلة المقبلة تتطلب من اللاعبين الجدد سرعة التأقلم مع أسلوب مانشستر سيتي، قبل أن يضيف: «وبالطبع تقديم الأداء، لأن هذا ما يتعين علينا فعله».

هالاند: مانشستر سيتي لا يزال في مرحلة إعادة البناء

ورغم البداية المثالية للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، يرى هالاند أن مانشستر سيتي لا يزال يمر بمرحلة إعادة بناء، في ظل التغييرات التي شهدتها قائمة الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال المهاجم النرويجي: «لا نزال في نوع من مرحلة إعادة البناء، لكن فترة الانتقالات كانت رائعة، يجب أن أقول ذلك. أحسن النادي والأشخاص داخل في التعامل مع هذه المرحلة الحساسة والمهمة».

وأضاف: «في المقام الأول، تعاقدوا مع لاعبين رائعين، لكنهم أيضًا جلبوا أشخاصًا رائعين ينسجمون بشكل جيد للغاية. لذلك، أحسن النادي بأكمله».

الانسجام يحتاج إلى بعض الوقت

وأشار هالاند إلى أن نجاح المجموعة الجديدة لن يتحقق بصورة كاملة من الأسابيع الأولى، خاصة مع وجود عدد من العناصر الجديدة التي تحتاج إلى الوقت للتأقلم مع زملائها وطريقة لعب الفريق.

ويأمل مهاجم مانشستر سيتي أن يساهم الوافدون الجدد في منح الفريق المزيد من القوة خلال الموسم الحالي، في الوقت الذي يحاول فيه النادي الحفاظ على بدايته القوية والمنافسة بقوة على جميع الألقاب.

بداية قوية رغم التغييرات

ويقدم مانشستر سيتي حتى الآن بداية إيجابية، بعدما تمكن من حصد الانتصارات في مبارياته الأولى بالدوري، بينما يواصل الجهاز الفني العمل على دمج العناصر الجديدة ضمن المجموعة الأساسية.