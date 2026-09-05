مانشستر سيتي يستهدف الفوز الثالث أمام كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يستضيف نظيره كوفنتري سيتي مساء اليوم السبت، في لقاء يسعى خلاله أصحاب الأرض إلى مواصلة انطلاقتهم القوية في الموسم الحالي وتحقيق انتصار جديد يعزز موقعهم في صدارة جدول الترتيب.

وتقام مباراة مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27، في مواجهة تبدو على الورق في صالح الفريق السماوي، بالنظر إلى نتائج الفريقين خلال الجولتين الماضيتين.

مانشستر سيتي يبحث عن العلامة الكاملة

يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال أول مباراتين له في المسابقة أمام بورنموث وكريستال بالاس.

ويأمل الفريق في مواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، من أجل الحفاظ على صدارة جدول الترتيب مبكرًا، وإرسال رسالة قوية إلى منافسيه بشأن قدرته على المنافسة بقوة على لقب الدوري هذا الموسم.

كما يسعى مانشستر سيتي إلى استغلال عاملي الأرض والجماهير لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن الفريق يمتلك أفضلية واضحة قبل انطلاق المواجهة.

كوفنتري سيتي يسعى لتحقيق المفاجأة

على الجانب الآخر، يخوض كوفنتري سيتي المباراة بحثًا عن أولى نقاطه في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما فشل في حصد أي نقطة خلال أول جولتين.

ويحتل كوفنتري سيتي المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد خالٍ من النقاط، ما يجعله أمام اختبار صعب للغاية على ملعب الاتحاد.

ورغم صعوبة المواجهة، يأمل كوفنتري سيتي في تقديم أداء قوي ومباغتة أصحاب الأرض، وتحقيق نتيجة تمنحه دفعة معنوية في بداية مشواره بالمسابقة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

القناة الناقلة للمباراة

تُذاع مباراة مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1، الناقل للمواجهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.