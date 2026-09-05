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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أسعار الغذاء العالمية عند أعلى مستوياتها منذ 2022.. تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

ارتفعت أسعار الغذاء العالمية خلال أغسطس، لتسجل أعلى مستوياتها منذ عام 2022، وسط تصاعد المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل والسلع الغذائية الأساسية، في ظل تأثير سوء الأحوال الجوية واضطرابات حركة التجارة الناتجة عن الحروب والتوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج والبحر الأسود.

مؤشر أسعار الغذاء يرتفع للشهر الثاني على التوالي

وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» أن متوسط مؤشر أسعار الغذاء، الذي يتابع التغيرات الشهرية في أسعار مجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، بلغ 133.3 نقطة خلال أغسطس، مقارنة بـ130.8 نقطة في يوليو بعد تعديل القراءة السابقة.

وسجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 1.9% خلال أغسطس، ليواصل صعوده للشهر الثاني على التوالي، ويصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

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سوء الأحوال الجوية يهدد إمدادات المحاصيل

ويأتي ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في ظل مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات، نتيجة تأثير سوء الأحوال الجوية على المحاصيل الأساسية في عدد من مناطق الإنتاج.

وتزامنت هذه الظروف مع اضطرابات في حركة التجارة والنقل، ما زاد من الضغوط على أسواق السلع الغذائية العالمية، ودفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة.

الحروب واضطرابات التجارة تضغط على الأسواق

كما ساهمت الاضطرابات الناجمة عن الحروب والتوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج والبحر الأسود في زيادة حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الغذاء وحركة التجارة العالمية.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترات جيوسياسية متصاعدة، خاصة بين إيران والولايات المتحدة، وهو ما انعكس على أسواق النفط والغذاء العالمية.

وفي الوقت نفسه، يواصل النزاع الروسي الأوكراني التأثير على أسواق الحبوب العالمية، في ظل أهمية روسيا وأوكرانيا كمصدرين رئيسيين للقمح والحبوب الأخرى إلى العديد من الدول.

مخاوف بشأن مستقبل إمدادات الحبوب

وتزيد التطورات في منطقتي البحر الأسود والشرق الأوسط من المخاوف المرتبطة باستقرار تدفقات السلع الغذائية، خاصة مع استمرار التأثيرات الناتجة عن اضطرابات التجارة والحروب.

وتأتي هذه العوامل مجتمعة في وقت تزداد فيه المخاوف بشأن توافر المحاصيل الأساسية، بما قد يواصل الضغط على أسعار الغذاء في الأسواق العالمية.

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