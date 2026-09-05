دوخة وقيء وآلام شديدة بالمعدة.. هل جرثومة المعدة وراء تلك المعاناة؟

تعد جرثومة المعدة من المشكلات التي قد ترتبط بظهور عدد من الأعراض والمضاعفات بالجهاز الهضمي، ما يجعل التشخيص الطبي الدقيق أمرًا ضروريًا للتعامل معها بالشكل المناسب، خاصة في الحالات التي تستمر فيها الأعراض لفترات طويلة دون تحسن بالعلاجات المؤقتة.

جرثومة المعدة وأعراضها المتعددة

وقال حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال برنامج «رب زدني علمًا» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، يمكن أن تتسبب جرثومة المعدة في ظهور أعراض متعددة، وقد ترتبط في بعض الحالات بمضاعفات أكثر خطورة، وهو ما يستدعي إجراء تقييم طبي دقيق للكشف عن طبيعة المشكلة وتحديد العلاج المناسب.

احتمال الإصابة بقرحة المعدة

وأوضح قد تتسبب جرثومة المعدة في حدوث قرحة أو مشكلة أخرى بالجهاز الهضمي، الأمر الذي يجعل تشخيص السبب الأساسي للأعراض خطوة مهمة للوصول إلى العلاج المناسب، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع الأعراض بصورة مؤقتة.

الحالة النفسية وتأثيرها على الجهاز الهضمي

وأشار إلى أن الجهاز الهضمي يرتبط بالحالة النفسية بصورة وثيقة، إذ يمكن أن يؤثر التوتر والمواقف النفسية الصعبة بشكل مباشر على المعدة والجهاز الهضمي.

كما أن التعرض للخوف الشديد أو مشاهدة موقف صادم قد يؤدي إلى ظهور أعراض جسدية، مثل القيء وآلام البطن، نتيجة الارتباط بين الجهاز الهضمي والحالة النفسية.

التشخيص الدقيق خطوة أساسية

وتتطلب الأعراض المرتبطة بجرثومة المعدة إجراء الفحوص الطبية اللازمة، للوصول إلى تشخيص دقيق والكشف عن أي مضاعفات محتملة، بما يساعد على اختيار العلاج المناسب للحالة.