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الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت.. شبورة كثيفة وحرارة تصل لـ41 درجة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت.. شبورة كثيفة وحرارة تصل لـ41 درجة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما تميل الأجواء للحرارة والرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء وفقا لما ذكره صباح البلد.

شبورة مائية كثيفة صباحًا

تتكون شبورة مائية من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية.

وناشدت الأرصاد قائدي السيارات توخي الحذر والقيادة بهدوء، والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة.

اضطراب في حركة الملاحة

وتنشط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء، مع فرص لإثارة الرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد والبحر الأحمر.

كما تشهد بعض الشواطئ اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، مع ارتفاع الأمواج إلى نحو 1.5 و2.25 متر، وسط تحذيرات للمصطافين من ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح.

درجات الحرارة المتوقعة

  • القاهرة الكبرى: 35 درجة للعظمى و37 للمحسوسة.
  • السواحل الشمالية الغربية: 31 درجة للعظمى و34 للمحسوسة.
  • السواحل الشمالية الشرقية: 32 درجة للعظمى و36 للمحسوسة.
  • شمال الصعيد: 37 درجة للعظمى و39 للمحسوسة.
  • جنوب الصعيد: 41 درجة للعظمى و42 للمحسوسة.


 

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