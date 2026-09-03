غير فيتامين سي .. اعرف أفضل العناصر الغذائية لتقوية المناعة

في ظل التقلبات الجوية الحالية يتعرض كثيرون للإصابة بنزلات البرد والمشكلات الصحية المختلفة مما يجعل تقوية المناعة أمر في غاية الأهمية.

ووفقا لما جاء في موقع mayoclinichealthsystem نكشف لكم أهم العناصر الغذائية الموجودة في الأطعمة التي تقوي المناعة.

يوجد البيتا

كاروتين في الأطعمة النباتية، مثل البطاطا الحلوة والسبانخ والجزر والمانجو والبروكلي والطماطم.

تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين سي الفواكه الحمضية والتوت والبطيخ والطماطم والفلفل الحلو والبروكلي.

يوجد فيتامين د في الأسماك الدهنية والبيض كما يُعد الحليب والعصائر الطبيعية المدعمة بفيتامين د مصادر جيدة له .

يميل الزنك

إلى أن يتم امتصاصه بشكل أفضل من الأطعمة مثل لحم البقر والمأكولات البحرية، ولكنه موجود أيضًا في مصادر نباتية، بما في ذلك جنين القمح والفاصوليا والمكسرات والتوفو.

البروبيوتيك

هي بكتيريا نافعة تعزز الصحة و ستجدها في منتجات الألبان المخمرة، مثل الزبادي، وفي الأطعمة المخمرة، مثل الكفير والكيمتشي.

بروتين حيواني ونباتي

يأتى من مصادر حيوانية ونباتية، بما في ذلك الحليب والزبادي والبيض ولحم البقر والدجاج والمأكولات البحرية والمكسرات والبذور والفاصوليا والعدس.