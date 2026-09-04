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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماريسكا يعلن جاهزية إنزو فرنانديز.. وهالاند ضمن قادة مانشستر سيتي

إنزو فرنانديز
إنزو فرنانديز
إسلام مقلد

أعلن إنزو ماريسكا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، جاهزية الوافد الجديد إنزو فرنانديز للمشاركة أساسيًا أمام كوفنتري سيتي، في المباراة المقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا في الوقت نفسه اختياره المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند ضمن مجموعة قادة الفريق للموسم الجديد.

هالاند يتقدم قائمة قادة مانشستر سيتي

واختار ماريسكا أربعة لاعبين لحمل شارة قيادة مانشستر سيتي بعد رحيل برناردو سيلفا بنهاية الموسم، وهم إيرلينج هالاند، وروبن دياز، ومارك جويهي، وجيانلويجي دوناروما.

ويأتي اختيار هالاند ضمن قادة الفريق بعد الموسم المميز الذي قدمه، والذي أنهاه هدافًا للمسابقة، ليحصل المهاجم النرويجي على ثقة الجهاز الفني في قيادة الفريق داخل الملعب.

إنزو فرنانديز جاهز للمشاركة أمام كوفنتري

وتحدث ماريسكا عن الصفقة الجديدة إنزو فرنانديز، الذي سبق له العمل تحت قيادته في تشيلسي، قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي مقابل 125 مليون جنيه إسترليني، في صفقة قياسية بتاريخ كرة القدم البريطانية، بما يعادل نحو 168.7 مليون دولار.

وقال المدير الفني لـ مانشستر سيتي خلال المؤتمر الصحفي: «إنزو جاهز، نعم. أعرف إنزو جيدًا وأعرف ما يمكنه أن يقدمه للفريق».

وأضاف: «إنه دائمًا ما يسعى للفوز ويعرف كيف يفوز. كأس العالم، وكأس العالم للأندية.. الشيء الأهم هو أنه فائز».

وتابع ماريسكا: «عندما تكون جزءًا من تشكيلة الفريق ويصل فائز آخر، فإن اللاعبين يكونون سعداء دائمًا. أستطيع أن أؤكد لكم أنه خلال الأيام الخمسة الماضية، جاء أربعة أو خمسة لاعبين ليسألوا: هل سيأتي أم لا؟ من المهم جدًا أن يكون معنا».

أكثر من 450 مليون جنيه لإعادة بناء الفريق

ورفع التعاقد مع إنزو فرنانديز وإليمان نداي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات إجمالي إنفاق مانشستر سيتي على إعادة بناء صفوفه خلال الميركاتو الصيفي إلى أكثر من 450 مليون جنيه إسترليني.

وأبدى ماريسكا سعادته الكبيرة بالجهود التي بذلها مسؤولو النادي لإتمام الصفقات الجديدة، وعلى رأسهم خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي، وهوغو فيانا، مدير الكرة.

وقال المدرب الإيطالي: «في الأيام الأخيرة، انضم إلينا إليمان وإنزو، والآن أصبحت تشكيلة الفريق مكتملة، انتهى الأمر. حان الوقت للعمل».

إشادة بصفقة إليمان نداي

كما حرص ماريسكا على الإشادة بالوافد الجديد إليمان نداي، مؤكدًا أن اللاعب أظهر خلال الأيام الأولى مع الفريق قدرات مميزة، خاصة في المواجهات الفردية والثلث الأخير من الملعب.

وأوضح: «إنه لاعب جيد جدًا. في اليومين الماضيين، كان بإمكانكم أن تلاحظوا بالفعل مدى براعته في المواجهات الفردية، وفي الثلث الأخير من الملعب، وداخل منطقة الجزاء. أنا سعيد جدًا بانضمامه إلينا».

عودة ماتيوس نونيز وغياب دوكو

وفيما يتعلق بحالة الفريق قبل مواجهة كوفنتري سيتي، كشف ماريسكا عن عودة ماتيوس نونيز إلى قائمة الفريق، بينما يستمر غياب جيريمي دوكو بسبب الإصابة.

ويأمل مانشستر سيتي أن تمنحه الصفقات الجديدة دفعة قوية خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اكتمال قوام الفريق وبدء مرحلة جديدة يسعى خلالها الجهاز الفني لتحقيق أهداف النادي والمنافسة بقوة على مختلف البطولات.

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