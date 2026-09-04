المستشفيات التعليمية تدشن نظاما جديدا لاستقبال المرضى بالطوارئ لتقليل الزحام والانتظار

دشنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية نظام عمل جديد بأقسام الاستقبال والطوارىء بمستشفيات ومعاهد الهيئة، لضمان

التدفق السلس للمرضى وتقليل أوقات الانتظار للحصول على الخدمة الطبية ​في خطوة جادة نحو الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية وعلاجية تتطابق مع أحدث المعايير العالمية.

​وأفاد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة، أن النظام الجديد يهدف لتحسين انسيابية الخدمة وسرعة إنجازها للخروج من "عنق الزجاجة" بالاستقبال، من خلال تصنيف الاستقبال نوعياً على مراحل للتعامل مع الحالات المرضية الحرجة والطارئة، وتقسيم الحالات فور وصولها، وتقديم الخدمة الطبية للمريض من خلال "السرير الواحد"، والذي يقوم على توفير لوجيستيات جديدة فى خط سير المريض، وتقديم كافة الخدمات الطبية له فى مكانه دون الحاجة إلى التنقل للحصول على الخدمة، مع قيام فرق خدمة المواطنين بعملها لمساعدة المرضى وتخفيف العبئ عليهم، ولضمان سرعة الاستجابة والتشخيص الدقيق لتقليل معدلات الانتظار وتقديم التدخلات العلاجية الفورية للمرضى بجودة عالية واحترافية كاملة.

وأضاف رئيس الهيئة أن مستشفى شبين الكوم سسكون أول مستشفى يتم تفعيل المنظومة الجديدة بها، نظراً لكون مقومات مبنى الطوارئ بالمستشفى تسمح بتطبيق هذا النظام بكفاءة وسرعة، وسيتم التقييم المستمر لنظام العمل من خلال زمن انتظار المريض من لحظة دخوله الاستقبال وحتى الانتهاء من تشخيصه، بالإضافة إلى قياس مدى رضاء المرضى والأطقم الطبية، مع تفعيل آليات الرقابة والمتابعة المستمرة لضمان الانضباط الإداري والطبي وتحقيق أعلى معدلات الأداء التى تليق بالمواطن المصري.

وأوضح أن ثقة المريض بمستشفيات ومعاهد الهيئة، وتواجدها بمناطق ذات كثافة سكانية عالية، أدى إلى زيادة معدلات التردد على أقسام الاستقبال والطوارىء على مدار الساعة بصورة مطردة، حيث تستقبل سنوياً أكثر من ١.٧ مليون مريض بالاستقبال والطوارئ، بمتوسط شهرى ١٤٢ ألف مريض، ومن المستشفيات التى تستقبل أعلى الترددات، مستشفى أحمد ماهر التعليمي تستقبل ٣٠٠ ألف مريض سنوياً، ومستشفى المطرية التعليمي ٢٥٢ ألف مريض، ومستشفى شبين الكوم التعليمي ١٥٦ ألف حالة، وهناك معهد القلب القومي الذى يستقبل أكثر من ١٢٠ الف مريض سنويًا من مختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لقيادات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية برئاسة الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة، وبحضور الدكتور نغم عابد، نائب رئيس الهيئة للبحوث العلمية والتطبيقية، الدكتور شريف صفوت، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، ومديري وحدات الهيئة ونوابهم، ورؤساء اللجان الاستشارية العليا بالهيئة، ومساعدين مديري الوحدات للاستقبال والطوارئ، ومديري إدارات الجودة المركزية والمتابعة والمكتب الفني برئاسة الهيئة، وذلك يوم الخميس ٣ سبتمبر ٢٠٢٦، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمعهد القلب القومي.