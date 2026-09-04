قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شائعات مغرضة.. هيئة الدواء: لاتوجد اشتراطات جديدة لترخيص الصيدليات
محافظة الإسكندرية تنفي وقوع حادث على طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي
اليونان والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون في مجال الطاقة
شكيو بانزا يسجل الهدف الثاني للزمالك في أيه إس بورت الجيبوتي بدوري أبطال إفريقيا
فرج عامر ينتقد عموتة: تشكيلات خاطئة وتوظيف غير موفق للاعبي الأهلي
إندونيسيا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تنفذ تدريبات للرماية
مقتل شخصين في غارة بطائرة مسيرة استهدفت دراجة نارية جنوب لبنان
مدرسة في قنا تلزم الطالبات بارتداء النقاب .. والتعليم ترد | ماذا حدث؟
معروف عنه أوي الموضوع دا .. رواية جديدة في حادث إسماعيل دولار بالمقطم
متشتريش غير لما تسأل عن الرقم دا .. سر خطير في سوق العقارات لا يعرفه الكثيرون
لتأهيل الكوادر.. مفتي الجمهورية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان
الأرصاد : طقس حار رطب غدًا شمالًا وشديد الحرارة جنوبًا .. والعظمى 35
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من قناة السويس إلى التكنولوجيا.. قطاعات متنوعة تدفع الاقتصاد لنمو 5.1%

وزير التخطيط
وزير التخطيط
عادل نصار

في وقت تتشابك فيه التوترات الجيوسياسية مع ضغوط الاقتصاد العالمي، نجح الاقتصاد المصري في تسجيل نمو بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي، مدفوعًا بتنوع مصادر النمو وعودة نشاط قناة السويس، إلى جانب مساهمات قوية من الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مؤشر على قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات ومواصلة النمو.

الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية وتحديات تنعكس على الاقتصاد المصري، موضحا أن  مؤسسات التمويل الدولية كانت تنظر إلى نمو الاقتصاد العالمي عند نحو 3% خلال العام المالي المنصرم، وإلى النمو الإقليمي نحو 1.5%.

أرقام العام المالي الماضي أظهرت استمرار النمو الاقتصادي بين قطاعات متنوعة

وأوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، في لقاء مع مراسل قناة إكسترا نيوز، أن أرقام العام المالي الماضي أظهرت استمرار النمو الاقتصادي بين قطاعات متنوعة، لافتا إلى أن عودة نشاط قناة السويس كانت عاملا مهما في تحقيق معدل النمو، مؤكدا أن نحو 1% من معدل النمو البالغ 5.1% جاء من قطاع الصناعات التحويلية، مشيرا إلى مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 0.9% من معدل النمو.

ولفت الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، إلى مساهمة قطاعات خدمية أخرى، مثل البنوك والشركات، في معدل النمو، قائلا إن هذا التنوع مهم، ويشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات بمرونة، وقال وزير التخطيط إن الأرقام الإيجابية التي تحققت تأتي من أن المواطن يساهم في أنشطة إنتاجية وقيمة مضافة تحقق هذه الأرقام، مؤكدا أن المواطن هو السبب فيما تحقق.

وأوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، أن ما يهم المواطن ليس الأرقام فقط، وإنما الخدمات التي تعود عليه في مختلف المجالات، مشيرا إلى الاعتماد على التكنولوجيا لتمكين المواطن من متابعة أداء الاستثمارات العامة والخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي والمياه والصرف الصحي، وأشار إلى العمل على إعداد خريطة تفاعلية يجري إتاحتها خلال الفترة القادمة، توضح للمواطن البعد المكاني للمشروعات في القطاعات المختلفة، وكيف سيستفيد المواطن منها خلال السنوات الثلاث القادمة.

التخطيط وزير التخطيط الصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الصحراوي

مصدر أمني عن حادث طريق مصر الإسكندرية الصحراوي: لم نتلق أي بلاغات| صور

عداد الكهرباء

وزير الكهرباء يوجه بمحاسبة العدادات الكودية بنظام الشرائح.. لهؤلاء فقط

أرشيفية

القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

سعر الذهب

800 جنيه في 24 ساعة.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تنسيق الجامعات

رابط سريع لـ نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

الفراخ

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي

سعر الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2026.. عيار 21 بكام؟

الأرصاد

تحذير عاجل من ظاهرة مناخية استثنائية تستمر حتى 2027.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

سائق مترو

فرص عمل للشباب.. الشركة الفرنسية لمترو الأنفاق تبحث عن وظيفة سائق قطار

وظائف سفارة كوريا

الراتب450 دولار شهرياً.. وظائف سفارة كوريا وطريقة التقديم

بطاقة الرقم القومي

خطوات استخراجها.. قائمه أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي (عادية وفورية)

بالصور

طريقة عمل المكرونة المحمرة بصلصة زمان.. أكلة اقتصادية وسريعة

طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة
طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة
طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة

ماذا يحدث للرجال عند التبول أثناء الوقوف؟ أضرار صحية غير متوقعة

هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟
هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟
هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟

أطعمة غنية بالبروتين تزيد شعورك بالجوع .. احذرها مع سعيك لخسارة الوزن

هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟
هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟
هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟

مع بداية الدراسة.. تجنبي وضع هذا الجبن للأطفال في ساندوتشات المدرسة

أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها
أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها
أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها

فيديو

ليلى مراد منير ابنة فايزة كمال

اتعلمت منها كتير.. ليلى مراد منير تتحدث عن والدتها الراحلة فايزة كمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد