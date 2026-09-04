مصطفى بكري : القوة المستقبلية في الذكاء الاصطناعي والرقائق

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية يمثلان أحد أهم مصادر القوة في المستقبل، مشددًا على ضرورة أن تعمل مصر على توطين التكنولوجيا والاستفادة منها في تطوير مختلف القطاعات.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تمتد إلى مجالات عديدة، من بينها الصحة والزراعة والمرور والطاقة والموانئ والخدمات الحكومية، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

وأضاف أن زيارة الرئيس الصيني لمصر لا ينبغي النظر إليها باعتبارها زيارة عادية، وإنما باعتبارها فرصة لتعزيز التعاون وتحقيق نتائج مهمة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على استقلال القرار المصري وعدم التحول إلى تابع لأي طرف.

وأوضح أن تنوع علاقات مصر مع الصين والهند وروسيا والولايات المتحدة يمثل عنصر قوة، مؤكدًا أن لكل دولة مصالحها التي تسعى إلى تحقيقها، وأن مصر يجب أن تعمل كذلك على تعظيم مصالحها الوطنية.

وشدد بكري على أهمية ألا تكتفي مصر باستقبال التكنولوجيا من الخارج، وإنما تسعى إلى نقلها وتطويرها وإنتاجها محليًا، مع تدريب المهندسين والمبرمجين والعلماء وإنشاء شركات مصرية قادرة على المنافسة.

وأكد أن تحقيق الاستفادة الحقيقية من التعاون التكنولوجي يتطلب ربط التكنولوجيا بالصناعة والاقتصاد، بحيث تتحول الاستثمارات والمشروعات الجديدة إلى قاعدة لبناء قدرات مصرية مستدامة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقائق والتكنولوجيا المتقدمة.