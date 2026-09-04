مصطفى بكري يحذر: انتقاد الحكومة حق وإسقاط هيبة الدولة أمر مختلف

حذر الإعلامي مصطفى بكري من محاولات استهداف الدولة ورموزها، متسائلًا عن أسباب امتداد الهجوم من القيادة السياسية إلى الجيش والشرطة والقضاء ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن ما يحدث يحتاج إلى قراءة واعية بعيدًا عن المبالغة أو إطلاق الاتهامات.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن حرية الرأي ووجود الرأي والرأي الآخر أمر مقدس، مشيرًا إلى أن من حق المواطن انتقاد أي مشروع أو قانون أو سياسة حكومية يرى أنها تمس حياته أو مستوى معيشته، مثل أسعار الكهرباء والبنزين.

وأضاف أن احتكار الرأي الواحد يتناقض مع حرية التعبير، مشددًا على أن انتقاد القيادات ومراجعة سياسات الحكومة «ليس جريمة»، وأن الدولة القوية يجب أن تستمع إلى النقد، مع ضرورة التفرقة بين انتقاد الممارسات والسياسات وبين محاولات إسقاط هيبة الدولة.

وأوضح بكري أن استهداف رموز الدولة قد يؤدي إلى زعزعة ثقة المواطن في مؤسسات بلاده، معتبرًا أن إقناع المواطنين بأن دولتهم فاشلة أو مؤسساتها فاسدة يمكن أن يخلق فجوة بين المواطن والدولة، وهو ما قد يفتح الباب أمام الفوضى.

وأكد أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي وتأثير إقليمي، فضلًا عن امتلاكها قناة السويس وجيشًا كبيرًا، ما يجعلها محل اهتمام وحسابات إقليمية ودولية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ذلك لا يعني اعتبار كل حملة تنتقد الدولة «مؤامرة».

وأشار إلى أن التعامل مع الحملات الموجهة ضد الدولة يحتاج إلى عقلانية ومعلومات دقيقة، قائلًا إن المواطن المصري من حقه أن يفكر وينتقد، لكن لا ينبغي تحويل النقد إلى معركة ضد الدولة.