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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام إسرائيلي: العثور على 15 جثــ.ة لمقاتلي حزب الله داخل أنفاق علي الطاهر

العثور على 15 جثة لمقاتلي حزب الله داخل أنفاق علي الطاهر
العثور على 15 جثة لمقاتلي حزب الله داخل أنفاق علي الطاهر
القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم أن القوات الإسرائيلية عثرت على جثث 15 مقاتلًا من حزب الله داخل شبكة أنفاق في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، وذلك خلال العملية العسكرية التي نفذتها القوات الإسرائيلية للسيطرة على الموقع وتفكيك المنشآت الموجودة تحته.

ونقلت صحيفة «معاريف» عن مسئول عسكري إسرائيلي أن نحو 30 مسلحًا كانوا موجودين داخل شبكة الأنفاق عند بدء العمليات، مشيرًا إلى أن القوات عثرت لاحقًا على جثث 15 منهم، فيما يعتقد الجيش الإسرائيلي أن عددًا آخر تمكن من مغادرة الأنفاق، بينما أصيب بعضهم أثناء محاولات الفرار.

وحسب الرواية الإسرائيلية، تضم شبكة الأنفاق الرئيسية في مرتفعات علي الطاهر غرف عمليات واتصالات وعيادات ومرافق لوجستية، إضافة إلى مستودعات أسلحة ومولدات كهرباء ومرافق معيشية، الأمر الذي دفع الجيش الإسرائيلي إلى وصفها بأنها مركز قيادة رئيسي لقوة «بدر» التابعة لحزب الله في المنطقة.

وقالت «معاريف» إن العملية بدأت في 14 يونيو الماضي، وقادتها الفرقة 36 التابعة للجيش الإسرائيلي، واستهدفت قطع الاتصال بين شبكة الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر ومنطقة النبطية، قبل أن تستمر العمليات داخل الموقع لأسابيع.

واستخدمت القوات الإسرائيلية، وفق التقارير، وسائل تقنية وروبوتات لفحص الأنفاق وتنفيذ عمليات عن بُعد، في محاولة لتقليل المخاطر على الجنود خلال التعامل مع شبكة تحت الأرض وصفتها إسرائيل بأنها واسعة ومعقدة.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن فرض ما وصفه بـ«السيطرة العملياتية» على مرتفعات علي الطاهر والمنشآت الموجودة تحتها، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الموقع لم يعد يمثل تهديدًا لإسرائيل، وفق التقارير الإسرائيلية.

تأتي هذه التطورات وسط استمرار التوتر العسكري في جنوب لبنان، بينما لم يصدر عن حزب الله، حتى الآن، تأكيد مستقل للأرقام التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن عدد القتلى داخل الأنفاق.

وتبقى حصيلة القتــ.لى التي تحدثت عنها المصادر الإسرائيلية ضمن الرواية العسكرية الإسرائيلية، في انتظار صدور معلومات أو تأكيدات مستقلة بشأن تفاصيل العملية والخسائر التي خلفتها.

لبنان حزب الله جنوب لبنان العملية العسكرية القوات الإسرائيلية

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