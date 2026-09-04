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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتعادل سلبيًا مع تيم إف سي قبل مباراة المقاولون

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلبيًا أمام تيم إف سي، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، ضمن استعدادات الفريق الأحمر، والتي جاءت بهدف تجهيز اللاعبين المستبعدين من المباريات الأخيرة، إلى جانب العائدين من الإصابة قبل مباراة المقاولون العرب في الدوري.

 الأهلي يتعادل سلبيًا مع تيم إف سي قبل لمباراة المقاولون 

وحرص الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، على منح الفرصة لعدد من اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، حيث شهدت المباراة مشاركة محمد الشناوي، وأشرف داري، وياسين مرعي، ورضا سليم، وإمام عاشور، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات.

وشهدت المباراة ظهور عدد من اللاعبين العائدين من الإصابة، في إطار خطة الجهاز الفني لتجهيزهم تدريجيًا، تمهيدًا للاستفادة من خدماتهم في المباريات الرسمية المقبلة، خاصة مع ضغط المنافسات وحاجة الفريق إلى جاهزية أكبر عدد من عناصره.

وكان الأهلي قريبًا من افتتاح التسجيل خلال أحداث الشوط الأول، بعدما حصل أقطاي عبدالله على ركلة جزاء لصالح الفريق، إلا أن إمام عاشور أهدر فرصة التقدم بعدما فشل في ترجمة الركلة إلى هدف.

ورغم محاولات الأهلي خلال شوطي المباراة، لم يتمكن الفريق من هز شباك تيم إف سي، لتنتهي المواجهة بالتعادل دون أهداف.

وتأتي المباراة ضمن برنامج الجهاز الفني لتجهيز جميع عناصر الفريق، ومنح اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة كافية في المباريات الرسمية، أو العائدين من الإصابات، فرصة لاستعادة حساسية المباريات والوصول إلى أفضل حالة بدنية وفنية قبل الاستحقاقات المقبلة.

الأهلي يواصل تدريباته دون راحة استعدادا لمباراة المقاولون العرب في الدوري

 

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم /الجمعة/ دون راحة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب، المقرر لها الأربعاء المقبل، في الجولة الرابعة من بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وكان الأهلي حقق الفوز على فريق سموحة أمس الخميس بهدف نظيف أحرزه ياسر إبراهيم؛ ليرتفع رصيد الأهلي إلى تسع نقاط في ‏منافسات الدوري الممتاز.‏

وأدى لاعبو الأهلي تدريبات في صالة الألعاب البدنية، وبعدها خاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة سموحة أمس تدريبات استشفائية، فيما شارك باقي اللاعبين في المباراة الودية أمام فريق تيم إف سي، في ‏إطار تجهيز جميع عناصر الفريق للقاءات القادمة.

الأهلي تيم إف سي المقاولون الدوري

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