الأهلي يواصل تدريباته دون راحة استعدادا لمباراة المقاولون العرب في الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم /الجمعة/ دون راحة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب، المقرر لها الأربعاء المقبل، في الجولة الرابعة من بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وكان الأهلي حقق الفوز على فريق سموحة أمس الخميس بهدف نظيف أحرزه ياسر إبراهيم؛ ليرتفع رصيد الأهلي إلى تسع نقاط في ‏منافسات الدوري الممتاز.‏

وأدى لاعبو الأهلي تدريبات في صالة الألعاب البدنية، وبعدها خاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة سموحة أمس تدريبات استشفائية، فيما شارك باقي اللاعبين في المباراة الودية أمام فريق تيم إف سي، في ‏إطار تجهيز جميع عناصر الفريق للقاءات القادمة.