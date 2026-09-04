شكيو بانزا يسجل الهدف الثاني للزمالك في أيه إس بورت الجيبوتي بدوري أبطال إفريقيا

نجح شيكو بانزا في تسجيل الهدف الثاني لنادي الزمالك في مرمى إيه إس بورت بطل جيبوتي لتصبح النتيجة 2-0، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل بانزا الهدف في الدقيقة 37 من انطلاق المباراة من رأسية رائعة بعد تحويله ركنية فيمرمى الفريق الجيبوتي.

وسجل محمد شحاتة الهدف الأول في الدقيقة 6 من انطلاق المباراة بعد متابعة لكرة شيكو بانزا ليضعها في شباك الفريق الجيبوتي.

تشكيل الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الفريق مباراة إيه إس بورت بطل جيبوتي، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – آدم كايد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – حسام أشرف – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمر عبد العزيز ومصطفى الزناري والسيد أسامة ومحمد إبراهيم ومحمود جهاد وعبد الله السعيد وأحمد شريف وناصر منسي وعدي الدباغ.

وصول الزمالك لاستاد القاهرة

ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة إيه إس بورت بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تفقد أرضية ملعب المباراة

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام بطل جيبوتي.

محاضرة فنية على اللاعبين

وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره إيه إس بورت بطل جيبوتي، مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



