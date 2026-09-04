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تشكيل الزمالك لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي بدوري أبطال إفريقيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دوري أبطال إفريقيا .. وصول الزمالك لاستاد القاهرة استعدادا لمواجهة إيه إس بورت

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة إيه إس بورت بطل جيبوتي في ذهاب الدور  التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام بطل جيبوتي.

محاضرة فنية على اللاعبين

وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

موعد المباراة

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره إيه إس بورت بطل جيبوتي، في الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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