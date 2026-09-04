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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تسير قافلة دعوية موسعة لمساجد إدارات شمال شرق وغرب وجنوب القاهرة

قافلة دعوية
قافلة دعوية
عبدالرحمن محمد

سيَّرت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة الموافق ٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م، بالتنسيق مع مديرية أوقاف القاهرة، قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارات أوقاف شمال شرق وغرب وجنوب القاهرة، بمشاركة ١٣٠ إمامًا من ديوان عام الوزارة ومديرية أوقاف القاهرة، في إطار خطة الوزارة لتكثيف الحضور الدعوي الميداني، ونشر الفكر المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية.

جاء ذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف فضيلة الشيخ أحمد جمال - مدير مديرية أوقاف القاهرة.

الأوقاف تسير قافلة دعوية موسعة لمساجد إدارات شمال شرق وغرب وجنوب القاهرة

وتناولت خطبة الجمعة موضوع «سيدنا محمد ﷺ.. الأسوة الحسنة»، مبينة أهمية الاقتداء بالنبي ﷺ باعتباره منهج حياة متكاملًا، وأن محبته الصادقة تقتضي التأسي بهديه الشريف في العبادة والأخلاق والمعاملات الأسرية والمجتمعية، واستلهام سيرته العطرة في بناء الإنسان وصناعة مجتمع تسوده الرحمة والتراحم وحسن التعامل.

كما تناولت الخطبة سمو الأخلاق المحمدية وجمال الطباع النبوية، وما جسده النبي ﷺ من نماذج رفيعة في العبادة والخشوع، وحسن المعاملة، ورعاية الأسرة، والتعامل مع الناس، ومواجهة الأزمات، مع التأكيد على أن التخلق بأخلاق النبي ﷺ ثمرة للمحبة الصادقة، وأن الاقتداء بهديه الشريف ينبغي أن يتحول إلى سلوك عملي ومنهج حياة.

وأكدت الخطبة أن الأسوة الحسنة بالنبي ﷺ لا تقتصر على جانب دون آخر، بل تمتد إلى مختلف جوانب حياة المسلم، من علاقته بربه إلى تعامله مع أسرته ومجتمعه، بما يعكس عظمة الهدي النبوي في بناء الشخصية المتوازنة، القائمة على الرحمة والرفق وحسن الخلق وتحمل المسئولية.

وجاءت الخطبة الثانية لبيان أن الاقتداء بالنبي ﷺ يقتضي ترجمة القيم النبوية إلى واقع عملي في حياة الفرد والمجتمع، والتحلي بمكارم الأخلاق، وحسن التعامل مع الآخرين، ورعاية الأسرة، والتعامل الحكيم مع مختلف المواقف والأزمات، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المجتمعي وتعزيز روح التراحم والتعاون.

وتأتي القافلة ضمن البرنامج الدعوي الذي تنفذه وزارة الأوقاف بالتنسيق مع مديرية أوقاف القاهرة، لتكثيف الحضور الدعوي بالمساجد، وتعزيز التواصل مع روادها، ونشر الفكر المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية، بما يسهم في خدمة المجتمع وبناء الإنسان.

وزارة الأوقاف الأوقاف قافلة دعوية الأوقاف تسير قافلة دعوية موسعة لمساجد إدارات شمال شرق وغرب وجنوب القاهرة

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