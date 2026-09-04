قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء يوجه بمحاسبة العدادات الكودية بنظام الشرائح.. لهؤلاء فقط
تنزانيا تعلق رحلاتها إلى موسكو .. أول شركة أجنبية تستجيب لتحذير زيلينسكي من "سماء غير آمنة"
محافظ دمياط يفتتح مسجد «الرحمة» بالزرقا ويؤدي فيه صلاة الجمعة
طلع 20 جنيه .. الذهب في الصاغة الآن
الكهرباء: تحويل 605 آلاف عداد كودي إلى عدادات قانونية
الكهرباء تحسم الجدل حول تحويل العدادات الكودية إلى شرائح
تريزيجيه يشارك.. التشكيل المتوقع لـ الرياض بمواجهة أهلي جدة
احذر .. حيلة إلكترونية تستهدف مستخدمي «إنستاباي» لسرقة البيانات والأموال
حادث مأساوي.. تصادم عدد من السيارات بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي| صور
مش كل العدادات الكودية.. الكهرباء توضح حقيقة التحويل إلى نظام الشرائح
محمد صلاح يكشف سر انتقاله إلى طرابزون بعد رحيله عن ليفربول
مريم أشرف زكي تخطف الأنظار رفقة محمد صلاح: مش قادرة أصدق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الفتح بالزقازيق.. صور

وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الفتح بالزقازيق
وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الفتح بالزقازيق
محمد شحتة

أدى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والمهندس حازم الأشموني - محافظ الشرقية، صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق، في إطار احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي الـ١٤٥، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والعلمية والدينية بالمحافظة، وسط أجواء وطنية وإيمانية تعكس اعتزاز أبناء الشرقية بتاريخ محافظتهم ومكانتها.

واستُهلت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، بصوت الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ثم ألقى خطبة الجمعة الدكتور خالد محمد عطية إسماعيل - مسئول قسم الإرشاد الديني بمديرية أوقاف الشرقية، تحت عنوان: «سيدنا محمد ﷺ الأسوة الحسنة».

وتناول خطيب الجمعة في الخطبة الأولى جوانب من عظمة سيدنا محمد ﷺ، وما اختصه الله تعالى به من كريم الشمائل، وجليل الصفات، وعظيم الأخلاق، مؤكدًا أن رسول الله ﷺ هو القدوة والأسوة الحسنة التي ينبغي للمسلمين أن يستضيئوا بهديها في مختلف جوانب حياتهم.

وأوضح أن الحديث عن جناب النبي ﷺ لا ينبغي أن يقتصر على بيان فضائله ومناقبه، وإنما يجب أن يتحول إلى منهج عملي وسلوك واقعي، يستلهم فيه المسلم من سيرته الرحمة، والحلم، والصدق، والأمانة، وحسن التعامل، وإكرام الناس، والحرص على مصالح المجتمع.

السيرة النبوية نموذج متكامل في بناء الإنسان

وأشار إلى أن السيرة النبوية الشريفة تقدم نموذجًا متكاملًا في بناء الإنسان وصناعة المجتمع، وأن التأسي بالنبي ﷺ يظهر في السلوك والمعاملة، وفي أداء الحقوق والواجبات، وفي الرحمة بالخلق، والصدق في القول، والأمانة في العمل، والوفاء بالعهد، والإحسان إلى الناس.

وفي الخطبة الثانية، تناول خطيب الجمعة صور التأسي بالنبي ﷺ والاقتداء به، موضحًا أن محبة رسول الله ﷺ تقتضي اتباع سنته والاقتداء بأخلاقه وهديه في القول والعمل والمعاملة، وأن التأسي الحقيقي به يظهر في حسن الخلق، والرحمة بالخلق، وإتقان العمل، والوفاء بالعهد، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الناس، والحرص على وحدة المجتمع واستقراره.

وبيّن أن الأمة في حاجة إلى استحضار الهدي النبوي في حياتها اليومية، وأن الاقتداء بالنبي ﷺ ليس شعارات تُرفع، وإنما أخلاق وسلوك ومسئولية، وإسهام حقيقي في بناء الإنسان وصناعة مجتمع يسوده الخير والرحمة والتعاون.

وتأتي مشاركة وزير الأوقاف في أداء صلاة الجمعة بمسجد الفتح بالزقازيق في إطار مشاركته أبناء محافظة الشرقية احتفالاتهم بعيدها القومي الـ١٤٥، وتجسيدًا لحرص وزارة الأوقاف على المشاركة في المناسبات الوطنية بمختلف محافظات الجمهورية، وتعزيز الوعي الديني والوطني، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية المستمدة من الهدي النبوي الشريف، بما يسهم في بناء الإنسان وترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن.

وزير الأوقاف أسامة الأزهري الشرقية الزقازيق مسجد الفتح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني

أرشيفية

القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

الفراخ

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي

طليق ياسمين أبو النجا

رسالة مؤثرة من طليق الراحلة ياسمين أبو النجا بعد انتهاء مراسم العزاء

سعر الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2026.. عيار 21 بكام؟

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الجمعة 4 سبتمبر

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

الاهلي

أمير هشام: أداء الأهلي يثير قلق جماهيره.. وعلامات استفهام حول عموتة

ترشيحاتنا

المتهم

تحدى الأمن على الهواء.. ضبط عاطل بعد بث مباشر بألفاظ وحركات منافية للآداب

جنازة

وسط حضور مهيب.. تشيع جثمان أحد ضحايا حادث نوبيع بالمنوفية

اموال

الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 20 مليون جنيه

بالصور

لوك كاجوال.. نيللي كريم تخطف الأنظار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فستان لافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد