وزير الأوقاف ونائب شيخ الإسلام بأذربيجان يبحثان توسيع التعاون الديني والعلمي وترسيخ قيم الاعتدال

التقى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، مع جيهون سيهون أوغلو روستاموف - نائب شيخ الإسلام بجمهورية أذربيجان، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية، بحضور الدكتور سيمور نصيروف - رئيس جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل توسيع آفاق التعاون الديني والعلمي، وتبادل الرؤى والخبرات حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الجهود الرامية إلى ترسيخ الفهم الوسطي المستنير، ونشر قيم الاعتدال والتعايش والسلام.

العلاقات بين مصر وأذربيجان

وأكد وزير الأوقاف عمق العلاقات المتميزة التي تجمع مصر وجمهورية أذربيجان، مشيدًا بما تشهده من تعاون في المجالات الدينية والعلمية والثقافية، ومؤكدًا حرص وزارة الأوقاف على دعم وتعزيز كل جهد مشترك يسهم في خدمة قضايا الدين ونشر قيمه السمحة.

من جانبه، أعرب سماحة السيد جيهون سيهون أوغلو روستاموف عن تقديره لدور مصر ومؤسساتها الدينية والعلمية، مشيدًا بما تضطلع به من جهود في نشر الفكر الوسطي وتعزيز التواصل والتعاون بين علماء العالم الإسلامي.

ويأتي اللقاء في إطار حرص المؤسسات الدينية المصرية على توسيع مجالات التعاون والتواصل مع المؤسسات والقيادات الدينية في مختلف دول العالم، بما يعزز تبادل الخبرات والرؤى، ويدعم القضايا المشتركة، ويسهم في ترسيخ قيم الاعتدال والتعايش والسلام.