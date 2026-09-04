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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أزهري: الاحتفال برسول الله يكون بالاقتداء بأخلاقه في كل تفاصيل الحياة

الشيخ السيد عرفة
الشيخ السيد عرفة
البهى عمرو

أكد الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن أفضل احتفال بالنبي يكون من خلال الاقتداء به في كل لحظة من حياة المسلم، وأننا الآن في شهر مولد النبي الكريم.

وقال الشيخ السيد عرفة، خلال لقائه سارة مجدي، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إننا نعيش شهر ميلاد سيدنا رسول الله، وأن الاحتفال الحقيقي به يكون في كل نفس يخرج من الإنسان، من خلال استحضار سيرته وأخلاقه والحرص على اتباع سنته.

وأوضح أن سيدنا رسول الله هو النموذج الأمثل والقدوة الحسنة التي ينبغي أن يقتدي بها المسلم في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن كل زوج وابن وأخ مطالب بأن يتعامل مع الآخرين بأخلاق النبي الكريم، من رحمة وحسن معاملة وصبر وتسامح.

وأشار عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أن الاقتداء بسيدنا رسول الله لا يقتصر على العبادات فقط، وإنما يمتد إلى التعامل مع الآخرين، وصلة الرحم، وحسن الخلق، وكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.

واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى».

وأكد أن محبة النبي لا تكون بالكلمات فقط، وإنما تظهر في سلوك المسلم وأخلاقه وتعاملاته مع أسرته وأقاربه وجيرانه وكل من حوله، موضحًا أن الاقتداء الحقيقي برسول الله هو أن تتحول سيرته وأخلاقه إلى منهج حياة.

الشيخ السيد عرفة الأزهر صدى البلد

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