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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تبادل الخبرات والتجارب.. مفتي الجمهورية يلتقي رئيس الشؤون الإسلامية بالإمارات

مفتي الجمهورية يلتقي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات
مفتي الجمهورية يلتقي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات
محمد شحتة

التقى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في لقاء ثنائي عُقِد على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الحادي عشر للإفتاء، بمشاركة نخبة من الوزراء والمفتين والعلماء والخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سُبُل تطوير التعاون العلمي والإفتائي بين دار الإفتاء المصرية والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بدولة الإمارات، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يُعزِّز كفاءة المؤسسات الإفتائية وقدرتها على التعامل مع القضايا المستجدة.

تكامل الجهود بين المؤسسات الدينية

وأكد مفتي الجمهورية أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الدينية والإفتائية في العالم الإسلامي، وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف مجالات العمل الإفتائي، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بقدرة المؤسسات على التعامل مع القضايا المستجدة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين المؤسسات الإفتائية والعلمية في مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية المعاصرة.

من جانبه، أعرب الدكتور عمر الدرعي عن تقديره للجهود التي تبذلها دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مشيدًا بما تقومان به من دور في تطوير العمل الإفتائي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإفتائية. 

وأكد أهمية استمرار التعاون المؤسسي والعلمي وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يدعم كفاءة الكوادر الإفتائية، ولا سيما في التعامل مع القضايا المعاصرة المرتبطة بالأسرة والمجتمع وتعزيز استقرارهما.

مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد الإمارات دار الإفتاء الدكتور عمر حبتور الدرعي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف كفاءة المؤسسات الإفتائية

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