مفتي الجمهورية: نشكر الرئيس السيسي على رعاية مؤتمر التحديات الأسرية

تقدَّم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته الكريمة للمؤتمر العالمي الحادي عشر، الذي نظمته دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي ناقش «التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى»، بمشاركة واسعة من العلماء والمفتين والباحثين والخبراء من 80 دولة حول العالم، والذي انعقد على مدار يومي الثاني والثالث من سبتمبر من العام الجاري.

وأكد مفتي الجمهورية أن رعاية الرئيس لهذا المؤتمر تعكس اهتمام الدولة المصرية بقضايا الأسرة، وحرصها الدائم على دعم الجهود العلمية والفكرية الرامية إلى حماية كيان الأسرة وتعزيز تماسكها، باعتبارها الأساس المتين لاستقرار المجتمع وبناء الإنسان.

الأسرة تمثل الحاضنة الأولى للقيم

وأشار إلى أن الأسرة تمثل الحاضنة الأولى للقيم والمبادئ التي يتشكَّل في إطارها وعي الإنسان وشخصيته، وأن الحفاظ على تماسكها ودعم قدرتها على أداء رسالتها التربوية والاجتماعية يمثِّلان ضرورةً لمواجهة التحديات والتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وتوجَّه مفتي الجمهورية إلى الله -عز وجل- بالدعاء أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يوفِّق الرئيس عبد الفتاح السيسي لما فيه خير الوطن والمواطنين، وأن يعينه على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وأن يبارك جهوده في خدمة مصر ورفعة شأنها، ويحفظها من كل سوء ومكروه.