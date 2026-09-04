قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تدريس “جافا سكريبت”لـ700 ألف طالب بأولى ثانوي.. وتسليم 1.2 مليون تابلت للطلاب
انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية غدا.. سجل عبر هذا الرابط
السكن البديل للمستأجرين.. قانون الإيجار القديم يحدد شروط وآليات التخصيص
عاصفة مدمرة تضرب إستاد روجرز في تورونتو.. وأضرار كبيرة بالمدرجات
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة.. الزمالك يفتتح مشواره الإفريقي
المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه.. إزالة 1024 حالة تعدٍ على مجرى النهر حتى الآن
أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟
القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا
أسعار الذهب الآن.. عيار 21 يسجل 6400 جنيه
2.56 مليار دولار.. حجم الأموال المطلوبة لإعادة إعمار نيبال
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة من الاثنين.. والعظمى بالقاهرة تصل إلى 37 درجة

الأرصاد
الأرصاد
رحمة سمير

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر سبتمبر تمثل فترة انتقالية تدريجية من فصل الصيف إلى الخريف، ما يعني احتمالية التعرض لبعض الارتفاعات في درجات الحرارة، لكنها لن تكون بنفس شدة أو طول موجات الحر التي شهدها شهرا يوليو وأغسطس.

وأضافت “غانم” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن الأجواء الصيفية المستقرة مستمرة خلال الأيام الحالية، مع درجات حرارة حول المعدلات المعتادة صيفًا أو أعلى منها بنحو درجة، مشيرة إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة المسجلة.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى اليوم تتراوح بين 34 و35 درجة مئوية، بينما يصل الإحساس بها إلى نحو 37 و38 درجة بسبب ارتفاع الرطوبة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تصل إلى نحو 40 درجة مئوية في الأقصر وأسوان خلال ساعات النهار، مع تحسن نسبي في الأجواء ليلًا، خاصة في الأماكن المفتوحة، بالتزامن مع نشاط الرياح الذي يساعد على تقليل الإحساس بالرطوبة.

وحذرت الأرصاد المسافرين من احتمالية إثارة الرمال والأتربة في جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، كما دعت المتجهين إلى سواحل البحر المتوسط إلى توخي الحذر بسبب ارتفاع الأمواج التي تتراوح بين متر ونصف وثلاثة أمتار.

وأكدت منار غانم أن الأجواء المستقرة تستمر غدًا وبعد غد، على أن يبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة يتراوح بين درجتين وثلاث درجات، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى نحو 36 و37 درجة، ويستمر الارتفاع لنحو ثلاثة أيام قبل عودة درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى.

منار غانم الأرصاد درجات الحرارة بالقاهرة الرطوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء التوقيت الصيفي

الساعة هتبقى 11 بدل 12.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا يوم خميس

حالة الطقس

طقس 6 أيام: أجواء حارة ورطبة.. والأرصاد تُحذر من تأثيرات شديدة لظاهرة "النينيو"

كارت الكهرباء

بتشحن كارت الكهرباء وبيخلص بسرعة؟ .. إعرف السبب والحل

إمام عاشور وفتوح

إمام عاشور يحاول إقناع أحمد فتوح بالانضمام للأهلي.. ومفاجأة بشأن رد اللاعب

محمد الشناوي

قرار مهم في الأهلي بشأن محمد الشناوي | خاص

الأهلي

بعد الفوز على سموحة.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري الممتاز

محمد شوقي

محمد شوقي يعتذر عن تدريب المصري بعد رحيل النحاس

الزمالك

الزمالك يحسم موقف أحمد فتوح من مواجهة إيه إس بورت في دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

القبر

عذاب القبر وزراعة الصبار.. عالم أزهري يكشف الحكم الشرعي ويحذر من الاعتقاد بلا دليل

الشيخ السيد عرفة

أزهري: الاحتفال برسول الله يكون بالاقتداء بأخلاقه في كل تفاصيل الحياة

الأرصاد

الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة من الاثنين.. والعظمى بالقاهرة تصل إلى 37 درجة

بالصور

فستان لافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد