الزمالك يحدد 4 ملايين دولار للموافقة على بيع بيزيرا

كشف الإعلامي إيهاب الكومي عن تطورات جديدة في أزمة البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل غيابه عن العودة إلى القاهرة وانقطاعه عن تدريبات الفريق منذ بداية فترة الإعداد، مؤكدًا أن إدارة النادي اتخذت خطوة جديدة لحسم مستقبل اللاعب.

وأوضح الكومي عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، أن هناك اتصالات مكثفة جرت بين مسؤولي الزمالك ومحامي بيزيرا، الذي يحاول إقناع اللاعب بالعودة إلى القاهرة، مع طرح إمكانية زيادة راتبه السنوي، إلى جانب الحصول على موافقة كتابية من النادي على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حال وصول عرض خارجي مناسب.

وأضاف أن إدارة الزمالك رفضت فكرة زيادة راتب اللاعب، بينما وافقت الأغلبية على رحيله في يناير المقبل مقابل الحصول على مبلغ لا يقل عن 4 ملايين دولار.

وأشار الكومي إلى أن الزمالك يعمل في الوقت نفسه على تأمين موقفه القانوني في الأزمة، من خلال إعداد ملف يتضمن المستندات والمراسلات التي تثبت التزام النادي بتعاقده مع اللاعب والحصول على حقوقه كاملة.

وكشف أن بيزيرا قد يصل إلى القاهرة خلال 72 ساعة، موضحًا أن موقف الزمالك القانوني قد يصبح أقوى حال التأكد من حصول اللاعب على مقدم تعاقد من أحد الأندية الإماراتية.