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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد بركات: الأهلي بدأ يستعيد مستواه

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

أكد محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأحمر بدأ الموسم الحالي بشكل جيد، مشيرًا إلى أن تحقيق الفوز في أول 3 مباريات دون تعثر يمثل أمرًا إيجابيًا، خاصة مقارنة ببداية الموسم الماضي.

وقال محمد بركات، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: «إحنا لسه في أول الموسم ودي 3 مباراة، والجميل إن الأهلي بدأ البطولة بدون تعثرات عكس الموسم الماضي اللي كانت بدايته فيها تعثرات».

وأضاف: «الأهلي الموسم الجاري بدأ يعود لقدرات الأهلي التي يعلمها الجميع، الأهلي في لقاء إنبي كان جيد، وأمام زد قدر يحقق الانتصار وكان الأفضل، وفي لقاء سموحة الأهلي كان جيد وقدر يكسب».

وأوضح بركات أن الأهلي هذا الموسم نجح في تحقيق الفوز رغم تقديم منافسيه مباريات دفاعية، عكس ما حدث في الموسم الماضي، قائلًا: «عكس الموسم الماضي الأهلي قدم أداء جيد ولكن لم ينتصر».

وتابع: «سموحة خاض مباراة دفاعية ولم يشكل خطورة على مرمى الأهلي».

وشدد نجم الأهلي السابق على ضرورة أن يبدأ الفريق مبارياته بالقوة نفسها التي يظهر بها في الدقائق الأخيرة، قائلًا: «الأهلي لابد أن يبدأ المباراة بالمستوى اللي بيخوض به اللقاء في آخر 10 دقايق، وأن يكون صاحب السيطرة والخطورة على المرمى».

الأهلي منتخب مصر إنبي سموحة بركات محمد بركات

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