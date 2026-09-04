قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس رابطة الدوري الإسباني يشيد بحمزة عبد الكريم: لدينا آمال كبيرة ونتوقع منه الكثير
رصد عمليات إطلاق صواريخ باتجاه مضيق هرمز
القبض على المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاه منزل في سوهاج.. وهذه عقوبتهم
فعل نهى عنه النبي يوم الجمعة.. على الرجال الحذر منه
اتحاد الكرة: من حق زيزو الحصول على حيثيات حفظ شكواه ضد الزمالك
إدارة ترامب تعتزم إلغاء الإعفاء الضريبي لمؤسسات تعليمية تقدم برامج تستهدف الأقليات
سوء تفاهم.. مصطفى شوبير يرد لأول مرة على أزمة الشرط الجزائي
النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لوقف الدعم عن مؤسسات التعليم العالي المقاطعة لإسرائيل
بعد الفوز على سموحة.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري الممتاز
أسعار المواد الغذائية الأساسية في مصر اليوم الجمعة .. تراجع الدقيق والفول
ضوابط وقواعد قبول طلاب الشهادات الفنية 2026.. وهذه مواعيد التقديم
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 4 سبتمبر 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس اقتصادية النواب: لجنة سريعة لفض المنازعات العقارية تحسم الشكاوى خلال شهرين

إسكان
إسكان
رحمة سمير

كشف المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، رئيس غرفة التطوير العقاري، عن مقترح بإنشاء لجنة لفض المنازعات العقارية بصورة سريعة، ضمن الإطار القانوني الجاري إعداده لإنشاء اتحاد المطورين، بحيث تعمل على حل النزاعات في فترة زمنية قصيرة قد تصل إلى شهرين.

وأوضح “شكري” خلال حواره ببرنامج «مساء DMC» أن اللجنة المقترحة يمكن أن تضم قاضيًا منتدبًا من المحكمة، إلى جانب الاستعانة بالخبرات الفنية اللازمة، بهدف الوصول إلى حلول أكثر سرعة من اللجوء إلى إجراءات التقاضي التقليدية التي قد تستغرق وقتًا طويلًا.

وأشار إلى أن الهدف من هذا النظام هو توفير آلية أكثر فاعلية لحل النزاعات بين مشتري الوحدات والمطورين، مع الحفاظ على الحياد والاستعانة بالقضاء والخبرات الفنية.

وقال رئيس غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة رفضت مقترحات سابقة بتحميل مشتري الوحدات زيادات إضافية لمواجهة الخسائر الناتجة عن تغيرات سعر الصرف.

وأوضح أن الغرفة رأت أن تحميل المواطن تكلفة هذه الخسائر قد يضر بالسوق، ولذلك تمسك المطورون بضرورة تحمل تبعات هذه المخاطر والحفاظ على فكرة التحوط والثقة في السوق العقارية.

وأكد أن المشتري الذي يشتري وحدة بنظام سداد طويل الأجل يحتاج إلى قدر من الاستقرار في السعر، خاصة أن بعض الوحدات يتم سداد قيمتها على سنوات طويلة.

العقارية المنازعات العقارية الشكاوى المطورين المشتري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء التوقيت الصيفي

الساعة هتبقى 11 بدل 12.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا يوم خميس

هبة مجدي

بعد تعافي هبة مجدي.. هذه الأشياء تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم واحد.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حفل الزفاف

انزلي هتبوظي الكادر.. عروس تثير الجدل بعد طرد جدتها من على المسرح في حفل زفافها

قطع المياه

الجمعة... قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم وفيصل بالجيزة

وزير التربية والتعليم

تسليم شهادات الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة 2026.. الأسبوع المقبل

هالة فاخر

هالة فاخر تدخل المستشفى.. مش قادرة تتنفس | تفاصيل حالتها الصحية

امام عاشور

شوبير يكشف سبب استبعاد إمام عاشور من قائمة الأهلي أمام سموحة

ترشيحاتنا

مدير أمن الفيوم

جولة ليلية مفاجئة لمدير أمن الفيوم لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية

أحمد محسن

أمين تنظيم الجيل: بيان القاهرة وبكين يعكس توافقا سياسيا ورؤية مشتركة للتنمية والاستقرار

مجلس النواب

كوادر مصرية إلى سوق أوروبا .. نواب : تأهيل العمالة وفق احتياجات إيطاليا يفتح أبوابًا جديدة للشباب

بالصور

طريقة تخليل الزيتون التفاحي في المنزل.. طعم مميز وقوام مقرمش

طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي
طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي
طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي

بإطلالة صيفية جريئة .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

تحذير لمضغ العلكة الخالية من السكر.. مُحلي شائع قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالجلطات

دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب
دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب
دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب

بعد خطوبته لـ هند مدحت | البلوجر محمد مكاوي يكشف حقيقة خيانة أم ابنه

خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد