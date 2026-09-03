بنك التعمير والإسكان ينفذ تدريب تفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني

في إطار استراتيجية بنك التعمير والإسكان لتعزيز منظومة الأمن السيبراني ورفع جاهزيته للتعامل مع التهديدات الرقمية، وتماشيًا مع توجهات البنك المركزي المصري في هذا المجال، نفذ البنك تدريبًا لمحاكاة هجوم سيبراني (Tabletop Exercise)، بالتعاون مع شركة Unit 42، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في محاكاة الهجمات السيبرانية والاستجابة للتهديدات الرقمية.

يهدف التدريب إلى تقييم كفاءة وفاعلية خطط الاستجابة للحوادث السيبرانية، وقياس جاهزية فرق العمل وقدرتها على التعامل مع مختلف السيناريوهات، من خلال محاكاة مواقف عملية تعكس طبيعة التهديدات الرقمية المتصاعدة ومعالجتها بشكل استباقي بما يسهم في تعزيز الوعي المؤسسي وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة، إلى جانب رفع كفاءة اتخاذ القرارات وسرعة الاستجابة خلال الأزمات، بما يدعم استمرارية الأعمال وتقديم خدمات مصرفية آمنة.

وفي هذا السياق، صرح يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، بأن تنفيذ هذا التدريب المتخصص يأتي في إطار حرص البنك على مواصلة تطوير قدراته الرقمية ورفع كفاءة كوادره، بما يتماشى مع متطلبات وتعليمات البنك المركزي المصري، مع الالتزام المستمر بالمتطلبات والتعليمات الرقابية الصادرة عنه، وتعزيز قدرة البنك على الاستجابة الفعالة للمخاطر والتهديدات السيبرانية والتعامل معها بكفاءة وسرعة.

موضحًا أن استراتيجية البنك للفترة (2025–2030) تضع التحول الرقمي ضمن محاورها الرئيسية، بما يدعم بناء منظومة مصرفية متكاملة تتمتع بأعلى مستويات الأمان والمرونة، مؤكدًا على أهمية الاستثمار المستمر في العنصر البشري من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تضمن إعداد كوادر مؤهلة ومدربة وفقًا لأحدث الممارسات.

لافتًا إلى مواصلة تعاون البنك مع كبرى الشركات العالمية والمتخصصة في مجالي التكنولوجيا والأمن السيبراني، لتبني أحدث التقنيات والحلول التي تسهم في تعزيز كفاءة العمليات، وإدارة المخاطر، إلى جانب حماية أنظمة البنك وبياناته، ودعم استدامة الأعمال، بما يرسخ مكانته كأحد أبرز البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري.

ومن جانبه، أكد عمرو طمان، رئيس قطاع أمن المعلومات ببنك التعمير والإسكان، أن الاستثمار المستمر في رفع جاهزية فرق العمل وتطوير قدراتها يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز كفاءة العمليات المصرفية واستمرارية الأعمال، مشيرًا إلى أن تنفيذ التدريبات العملية لمحاكاة الأزمات السيبرانية يسهم في اختبار مدى تكامل الأدوار والإجراءات بين قطاعات البنك المختلفة، وتعزيز سرعة الاستجابة واتخاذ القرارات المناسبة في المواقف الطارئة، بما يدعم قدرة البنك على تقديم خدمات مصرفية آمنة للعملاء.