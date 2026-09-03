قبل انطلاق الجولة الخامسة .. ترتيب جدول الدوري السعودي

يحتل كل من الهلال والنصر صدارة جدول الدوري السعودي وذلك قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي اليوم الخميس بثلاث مواجهات.

ويواجه فريق الهلال نظيره الشباب غدًا الجمعة بينما يواجه النصر مع اتحاد جدة يوم السبت المقبل

ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الخامسة

1 الهلال 12 نقاط

2 النصر 12 نقاط

3 القادسية 9 نقاط

4 الخلود 8 نقاط

5 الاتحاد 8 نقاط

6 الدرعية 7 نقاط

7 الأهلي 6 نقاط

8 نيوم 6 نقاط

9 الاتفاق 6 نقاط

10 الحزم 4 نقاط

11 الفيحاء 4 نقاط

12 الرياض 4 نقاط

13 الشباب 3 نقاط

14 الخليج 3 نقاط

15 التعاون نقطتان

16 الفتح نقطتان

17 أبها نقطة واحدة

18 الفيصلي نقطة واحدة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الفيحاء × الخلود - 6:55 مساء

نادي نيوم × الخليج - 7:30 مساء

الدرعية × القادسية - 9:00 مساء